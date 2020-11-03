 Merkel, Macron ve Kurz′dan radikal İslamcılarla kararlı mücadele çağrısı | AVRUPA | DW | 10.11.2020

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AVRUPA

Merkel, Macron ve Kurz'dan radikal İslamcılarla kararlı mücadele çağrısı

Son haftalarda saldırılara hedef olan Almanya, Fransa ve Avusturya’nın liderleri radikal İslamcı saldırganlarla kararlı biçimde mücadele edilmesini istedi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le birlikte yaptıkları video konferansta, son haftalarda düzenlenen terör saldırılarını ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz AB dış sınırlarının daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Macron AB iç sınırlarında reforma gidilmesi gerektiğini söyleyerek, "Eğer Schengen kurallarını esaslı biçimde reformdan geçirmezsek sınırlarımızı açık tutmaya devam edemeyiz" dedi.

Sebastian Kurz da binlerce tehlikeli radikal İslamcının Avrupa'da olduğunu belirterek, "Bunlar saatli bomba" ifadesini kullandı. Kurz bu nedenle Suriye, Irak gibi ülkelerde IŞİD için savaşan ve Avrupa'ya dönecek radikallerin özgürlüklerinin sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Müslüman ülkelerle radikal İslamcılara karşı mücadele konusunun görüşülmesinin önemini vurguladı. Almanya Başbakanı camilerde radikalleşmenin engellenmesi için AB üyesi ülkelerde imamların eğitiminin önemli olduğunu belirtti. Merkel ayrıca internetteki radikal İslamcı nefret paylaşımlarının üzerine gidilmesinin önemine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Avusturya Başbakanı Kurz son haftalarda düzenlenen radikal İslamcı saldırılar nedeniyle bu video konferansın düzenlenmesine ön ayak oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüş, ardındanNice’de  üç kişi bıçaklanma sonucu hayatını kaybetmişti. Sonrasında Viyana'da  bir sinagog yakınlarında düzenlenen saldırıda dört kişi hayatını kaybetmişti. Dresden'de ise iki turist bıçaklanmıştı.

AB içişleri bakanları cuma günü yapacakları toplantıda terörle mücadelede atılacak adımları ele alacak.

Dpa, rtr / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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