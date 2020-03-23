 Merkel koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesini reddetti | ALMANYA | DW | 27.03.2020

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ALMANYA

Merkel koronavirüs önlemlerinin hafifletilmesini reddetti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla ülke çapında alınan önlemlerin hafifletilmesi fikrine karşı çıktı. Merkel şu an bu tartışmaların yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Angela Merkel

Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke çapında yürürlükte olan uygulamaların hafifletilmesine net bir şekilde karşı çıktı. "Açıkça söylemek isterim ki şu anki zaman, önlemlerin hafifletilmesine dair tartışma yürütmeye uygun değil" diyen Merkel, vaka sayısının hala dört-beş günde iki katına çıkmaya devam ettiğini ve bu sürenin uzatılması gerektiğini ifade etti.

Virüsün kuluçka döneminin beş ile 14 gün arasında değiştiğini hatırlatan Merkel, geçen Pazar günü salgının yayılma hızını azaltmak amacıyla alınan kararların Pazartesi günü ülkenin büyük bölümünde uygulanmaya başlandığını ve bu önlemlerin ne denli etkili olduğunun henüz bilinmediğini belirtti. Bu sebepten dolayı "insanlardan sabır rica etmek" zorunda olduğunu dile getiren Başbakan Merkel, "Önlemlerin dozunu azaltmayı ancak iyi sonuçlar aldığımızda konuşabileceğimiz başından beri belliydi. Şu an maalesef bu noktaya epey uzağız" dedi.

Önlemlerin hafifletilmesine yönelik talepler

Koronavirüs salgınına karşı federal ve eyalet hükümetlerinin aldığı kararlar sonucu, kamusal hayatın büyük sekteye uğraması üzerine bazı kesimlerden, yürürlükteki önlemlerin hafifletilmesine yönelik talepler gelmişti.

Almanya Belediyeler Birliği Başkanı Gerd Landsberg, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Uzun vadede ülkenin tamamını felce uğratamayız" demiş ve çocuk yuvaları ile okulların paskalya tatilinden sonra yeniden açılıp açılmayacağının temel bir soru olduğunu dile getirmişti.

Gerd Landsberg

Gerd Landsberg

Landsberg, restoranların da yeniden açılması gerektiğini savunmuş ancak kitlesel organizasyonlara getirilen kısıtlamaların ve insanların birbirlerine uzak durması uygulamasının gerekli olduğunu kabul etmişti.

İş dünyasından pek çok isim de alınan tedbirlerin, uzun vadede çok ağır sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacağı gerekçesiyle kısa zaman içinde hafifletilmesini talep ediyor.

Halk hükümetten memnun

Bu arada Almanya halkının büyük bölümü, Merkel hükümetinin koronavirüs krizi yönetiminden memnun. YouGov isimli kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmaya göre, halkın yüzde 54'ü hükümetin bu konudaki kararlarını olumlu buluyor. Yüzde 13'lük bir kesim ise bu kararlardan "çok memnun" olduğunu ifade diyor. Hükümetin kriz yönetiminden hoşnut olmayanların oranı ise yüzde 38. Yüzde 8'lik bir grup da, konu hakkında görüş belirtmeyenlerden oluşuyor.

Almanya'da koronavirüsle ilgili vaka ve ölüm sayıları da artıyor. Robert Koch Enstitüsü tarafından aktarılan son verilere göre, ülkedeki tescilli vaka sayısı bir günde 5 bin 780 kişi artarak 42 bin 288'e yükseldi. Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı ise bir günde 55 kişi artarak 253'e yükseldi.

dpa,epd,Reuters / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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