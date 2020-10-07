Merkel ikinci bir kapanmaya karşı uyardı

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Alman Zanaatkarlar Derneği'nin bir etkinliğine katıldı. Merkel burada yaptığı açıklamada artan korona vakalarına dikkat çekerek ikinci bir kapanmadan kaçınılması gerektiğini söyledi. "Geçen ilkbahar aylarındaki gibi bir durum yaşanmasını istemiyorum" diyen Merkel, çok sayıda iş yerinin zor zamanlar yaşadığını vurguladı.

Merkel'in ülkede artan vaka sayıları nedeniyle yarın ülkedeki 11 büyük kentin belediye başkanları ile bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede büyük kentlerde virüsün daha da yayılmasını önlemek için alınacak yeni önlemlerin ele alınması planlanıyor.

"Günlük vaka sayısı 10 bine kadar çıkabilir"

Almanya'da salgınla ilgili verileri toplayan ve değerlendiren Robert Koch Enstitüsü yetkilileri ve Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki son durumla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Robert Koch Enstitü Başkanı Lothar Wieler

Salgının yayılımının kontrol dışına çıkabileceği uyarısında bulunan Enstitü Başkanı Lothar Wieler, günlük vaka sayısının 10 binin üzerine çıkabileceğini söyledi. Çarşamba günü 2 bin 328 olan vaka sayısının Perşembe günü 4 bin 58'e yükseldiğine dikkat çeken Weiler, "Şu anda önümüzdeki hafta Almanya'da durumun nasıl gelişceğini belirsiz" şeklinde konuştu.

Weiler, "Umarım virüsü kontrol edebileceğimiz bir seviyede tutmayı başarırız" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun da Almanya'nın ikinci korona dalgası tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

RTL televizyonuna konuşan Braun, bazı büyük şehirlerde enfeksiyonun "çok çok hızlı" yayıldığı bilgisini verdi.

dpa,AFP/HS,HT

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