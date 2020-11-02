 Merkel geleneksel vatandaş buluşmalarını korona döneminde de sürdürecek | ALMANYA | DW | 06.11.2020

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ALMANYA

Merkel geleneksel vatandaş buluşmalarını korona döneminde de sürdürecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlarla bir araya geldiği geleneksel toplantılarını korona döneminde de sürdürecek. Merkel halkla dijital ortamda buluşacak.

(Arşiv)

(Arşiv)

Almanya Başbakanı Angela Merkel toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlarla bir araya geldiği geleneksel sohbet toplantılarını korona döneminde de sürdürecek.

Merkel'in koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan dolayı sohbet toplantılarını dijital ortamlarda yapacağı belirtildi.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in "Başbakanla sohbet" başlığı altında, vatandaşlarla diyalog halinde olma geleneğini sürdürmek istediğini duyurdu. Merkel söz konusu toplantıları uzun süredir,  değişik kentlerde, farklı meslek ve sosyal gruplardan vatandaşlarla  bir araya gelerek gerçekleştiriyor.

Bu bağlamda farklı toplumsal grupların katılımı ile dört etkinlik planlandığını ifade eden Seibert, ilk organizasyonun 12 Kasım'da meslek eğitimi alanların Merkel ile bir araya geleceği bir buluşma olacağını aktardı.

Seibert, vatandaşlarla diyalog etkinliklerinden birinin daha sonra bakıma muhtaç kişiler, bakıcılar ve onların yakınları ile, bir diğerinin polislerle, son olarak da üniversite öğrencileri ile yapılacağını dile getirdi. Steffen Seibert, söz konusu formattaki amacın, koronavirüs salgını esnasında meslek eğitimi, bakım, polis hizmeti ve yüksek öğrenimde yaşanan değişiklikleri ele almak ve fikir alışverişinde bulunmak olduğunu belirtti. 

dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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