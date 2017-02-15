Merkel BM’nin iş teklifini kabul etmedi

Alman haber ajansı dpa'nın Birleşmiş Milletler (BM) çevrelerine dayandırdığı haberine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Merkel'e örgüt bünyesinde oluşturulacak üst düzey bir danışma kuruluna başkanlık teklifinde bulundu.

Haberde, Guterres'in bir mektup yazarak Merkel'den, küresel kamu mallarıyla ilgili üst düzey bir danışma kuruluna başkanlık etmesini teklif ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre söz konusu danışma kurulunun çalışma alanı içinde, ulusal sınırlara tabi olmayan, tüm insanlığa ait olduğu kabul edilen, örneğin ozon tabakası gibi küresel kamu varlıklarının bulunduğu belirtildi. Aynı şekilde, ulusal boyutları aşan küresel çaptaki havacılık güvenliği ve küresel ticaret gibi uluslararası düzenlemelerin de söz konusu danışma kurulunun görev alanı içinde yer alacağı kaydedildi.

"Teşekkür edip kabul etmediğini söyledi"

Angela Merkel'in ofisinden dpa'ya Çarşamba günü yapılan açıklamada, "(Merkel) Geçen hafta bu konuya ilişkin BM Genel Sekreteri'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi, teşekkür etti ve teklifi kabul etmediğini söyledi" denildi.

Merkel'in başkanlığını reddettiği danışma kurulu Ocak ayında ikinci görev süresi başlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in reform vaatlerinin başında geliyor.

dpa / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe