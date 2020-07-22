 Merkel Ankara ile Atina arasında arabulucu | ALMANYA | DW | 23.07.2020

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ALMANYA

Merkel Ankara ile Atina arasında arabulucu

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel’in Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yaptığını ve her iki tarafla görüşebilen Merkel’in bu iş için çok uygun bir isim olduğunu belitti.

Kanzlerin Angela Merkel Europäische Union (picture-alliance/dpa/Xinhua/Zhang Cheng)

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, NATO müttefikleri Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapmaya başladığını bildirdi. Kramp-Karrenbauer, Merkel'in arabulucu olarak güçlü yanının her iki tarafla da diyalog kurabilmesi olduğunu ifade etti.

"Başbakan bu yüzden rastgele devreye girmiş ya da devreye sokulmuş bir isim değil" diyen Savunma Bakanı bu bağlamda, hem Türkiye ile Yunanistan arasında Ankara'nın petrol ve doğal gaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaşanan gerginliğe, hem de Türk ve Fransız savaş gemilerinin Akdeniz'de karşı karşıya gelmiş olmasına dikkat çekti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Kramp-Karrenbauer, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Almanya Dışişleri Bakanlığı ile kendi yönetimindeki Savunma Bakanlığı'nın da tüm ilişki ağını devreye sokacağını dile getirdi.

Merkel Türk-Yunan çatışmasını önledi iddiası

Alman Bild gazetesinde dün çıkan haberde, Başbakan Merkel'in her iki ülke liderleri ile yaptığı telefon görüşmeleri sayesinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki muhtemel çatışmayı son anda önlediği iddia edilmişti.

Daha fazlası için: Merkel kıta sahanlığı için devreye girdi

Alman hükümetinin sözcüsü de Merkel'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile telefonda görüştüğünü doğrulamış, ancak görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermemişti.

Ankara-Atina ilişkilerinde, Doğu Akdeniz'de keşfedilen zengin doğal gaz yatakları nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşanıyor. Aynı sebepten dolayı Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında da tansiyon yüksek.

Türkiye'nin son olarak, hem Ankara hem de Atina tarafından kendi egemenlik sahası olarak kabul ettiği bir deniz bölgesinde sondaj faaliyetine başlaması üzerine, hem Yunanistan hem de Türkiye bölgeye savaş gemileri intikal ettirdi.

Reuters / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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