 Merkel: AB liderleri Türkiye’yi Aralık′ta görüşecek | ALMANYA | DW | 20.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Merkel: AB liderleri Türkiye’yi Aralık'ta görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından AB’nin Aralık ayındaki zirvede,Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerini ele alacağını söyledi.

default

AB'nin Türkiye'ye Doğu Akdeniz ile ilgili uyarıları Aralık ayında yapılacak zirve yaklaştıkça artıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Aralık ayındaki zirvede AB'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerini ele alacağını söyledi.

Merkel "Olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi" ifadelerini kullandı.

Ekim ayı başındaki AB liderler zirvesinde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talepleri, başını Almanya'nın çektiği ülkeler tarafından beklemeye alınmış, ancak zirve sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürmesi durumunda Aralık ayındaki zirvede yaptırımlar konusunun gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde" yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğine işaret ederek "Aralık'taki AB zirvesinde ne karar alınacağı Türkiye'ye bağlı" uyarısında bulunmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Perşembe günkü AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar konusunda Aralık ayına kadar verilen süreyi hatırlatmış, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki söyleminin AB ile arasındaki ayrılığı derinleştirdiği uyarısı yapmıştı.

Borrell, bu konuyla ilgili olarak "Zaman doluyor ve Türkiye ile ilişkilerimizde bir dönüm noktasına doğru ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

AB'nin uyarıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ta kısmen yaya trafiğine açılan Maraş bölgesini Pazar günü ziyaret etmesi ve Kıbrıs'ta eşit haklara sahip iki devletli çözüm çağrısı yapmasının ardından geldi.

rtr/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe   

Önerdiğimiz linkler

AB'den Türkiye'ye uyarı: Zaman doluyor

Türkiye'ye olası yaptırımların gündeme geleceği Aralık ayındaki AB liderler zirvesi öncesinde Almanya'nın ardından AB de Türkiye'yi uyardı. Josep Borrell, Türkiye'nin tavrında köklü değişiklik beklediklerini söyledi.  

Maas’tan Türkiye’ye Aralık’ta yaptırım uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde" yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğini açıkladı.  

Benzer içerik

Pressekonferenz zum Coronavirus. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (R), der Bundesminister fuer Gesundheit Jens Spahn (

Merkel ve Wieler pandeminin gidişatı konusunda temkinli de olsa iyimser 12.11.2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Almanya’da yeni vakalara dair enfeksiyon eğrisinin düzleşme eğiliminde olduğunu belirtti.

Deutschland PK Heiko Maas

Maas’tan Türkiye’ye Aralık’ta yaptırım uyarısı 19.11.2020

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam etmesi halinde" yaptırım konusunun Aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar ele alınabileceğini açıkladı.

Österreich Grippeimfpung in Wien

Alman hükümeti korona aşısını yakında bekliyor 08.11.2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşısının yakında tescil edilmesini beklediklerini söyledi. Merkel, aşılamada önceliğin sağlık personeli ile risk gruplarına verileceğini ifade etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Hürth kentinin Belediye Başkan Vekili Aylin Kocabeygirli

Hristiyan Birlik'in ilk Müslüman başkan vekili

Almanya'da doğan Aylin Kocabeygirli, 4 yaşından beri yaşadığı Hürth kentinin Belediye Başkan Vekili seçildi. Kocabeygirli, Hristiyan Demokrat Birlik'in ilk Türkiye kökenli ve Müslüman Başkan Vekili.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  