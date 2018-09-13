 Menkul ve gayrimenkulde TL dönemi | TÜRKİYE | DW | 13.09.2018

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TÜRKİYE

Menkul ve gayrimenkulde TL dönemi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde bedeller döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Türkei Erdogan Bauprojekt (picture-alliance/NurPhoto/D. Cupolo)

Türk Lirası'nda (TL) yaşanan değer kayıplarını önlemek için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. "Türk parasını değerini  koruma hakkında 32 sayılı kararda" değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Karara eklenen geçici maddeye göre bu kapsamda daha önce akdedilmiş sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, bugünden itibaren 30 gün içinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek.

Türkiye'de özellikle perakende sektörü olmak üzere gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmelerinin döviz cinsinden yapılması yaygın bir uygulama.

Türkei Währung (picture-alliance/AP Photo/P. Giannakouris)

TL'yi destekleme adımları

Bu karar Türkiye'nin TL'yi desteklemek için bir süredir attığı adımlara ek olarak geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurmuş, Merkez Bankası da Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe giderek piyasaya likidite sağlayacağını duyurmuştu. Ayrıca ihracat bedellerinin 180 gün içinde ülkeye getirilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmıştı.

Öte yandan piyasalar bugün Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandı. Türk Lirası'ndaki değer kayıpları ve Ağustos ayı enflasyonunun 15 yılın zirvesine yükselmesi sonrası Merkez Bankası'nın TL'yi desteklemek için faiz artışı yapacağı beklentileri güçlenmişti.

rtr/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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