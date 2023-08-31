Memur ve emekli maaşlarına zam oranı açıklandı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 2024'te yüzde 15 artı 10, 2025'te ise yüzde 6 artı 5'lik zam yapılmasını kararlaştırdı.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranları açıklandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk yarısında yüzde 15 ve ikinci yarısında yüzde 10; 2025 için ise ilk altı ayda yüzde 6 ve ikinci yarıda yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyetinin yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmamış, bunun üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

DW/BK,BÖ

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