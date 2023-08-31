  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
EkonomiTürkiye

Memur ve emekli maaşlarına zam oranı açıklandı

31 Ağustos 2023

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına 2024'te yüzde 15 artı 10, 2025'te ise yüzde 6 artı 5'lik zam yapılmasını kararlaştırdı.

https://p.dw.com/p/4Vngs
Fotoğraf: Murad Sezer/REUTERS

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranları açıklandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk yarısında yüzde 15 ve ikinci yarısında yüzde 10; 2025 için ise ilk altı ayda yüzde 6 ve ikinci yarıda yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyetinin yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmamış, bunun üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

DW/BK,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu - (30.03.2023)

Memur ve emekli maaşlarına zam teklifine TBMM'den onay

Memur ve emekli maaşlarına zam teklifine TBMM'den onay

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olurken, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.
Politika13 Temmuz 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan: Asgari ücret zammı tüm tarafların içine sinecek

Erdoğan: Asgari ücret zammı tüm tarafların içine sinecek

Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti zammının "tüm tarafların içine sinecek" düzeyde olacağını söyledi.
Ekonomi15 Haziran 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Erdoğan ve Putin, 2020 yılında Moskova'da bir araya gelmişti.

Reuters: Erdoğan 4 Eylül'de Moskova'ya gidiyor

Politika31 Ağustos 2023
Toplam sayfa sayısı 3, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Adaletin sembolü, bir elinde kılıç bir elinde terazi tutan, Roma mitolojisindeki adalet tanrıçası Justitia heykeli

Yeni adli yılda yargının gündeminde neler var?

Yeni adli yılda yargının gündeminde neler var?

Hukuk ve Adalet31 Ağustos 2023
Cemal Kemal Altun'un mezar taşı

Kiliseler sığınmacılara 40 yıldır koruma sağlıyor

Kiliseler sığınmacılara 40 yıldır koruma sağlıyor

Göç30 Ağustos 2023
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı kamp

Türkiye'nin çetin göç sınavı

Türkiye'nin çetin göç sınavı

Politika30 Ağustos 2023

Yapay zekada ayrımcılık tehlikesi

Yapay zekada ayrımcılık tehlikesi

Teknoloji30 Ağustos 2023
Symbolbild | Türkische Lira

Analiz: Tasarrufçu KKM'den TL'ye dönüşe ikna edilemiyor

Analiz: Tasarrufçu KKM'den TL'ye dönüşe ikna edilemiyor

Ekonomi30 Ağustos 2023
Ukrayna'nın Kırıvıy Rih bölgesindeki demir işleme tesisi.

Rusya'nın gözü Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerinde

Rusya'nın gözü Ukrayna'nın yeraltı zenginliklerinde

Politika30 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön