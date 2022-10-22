  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Giorgia Meloni, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın önünde yemin ederek İtalya'nın yeni başbakanı oldu - (22.10.2022 - Roma)
Fotoğraf: Alessandra Tarantino/AP
Politikaİtalya

Meloni yemin ederek görevine başladı

1 saat önce

İtalya'da Giorgia Meloni yemin ederek ülkenin yeni başbakanı olurken, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağ eğilimli hükümet kurulmuş oldu.

https://p.dw.com/p/4IXwQ

İtalya'da aşırı sağcı Giorgia Meloni yemin ederek ülkesinin yeni başbakanı olurken, ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağ eğilimli hükümet kurulmuş oldu. Meloni aynı zamanda İtalya'da başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisinin lideri Giorgia Meloni, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın önünde yemin etti. 45 yaşındaki Meloni yemini sırasında, "Cumhuriyet'e sadık olmaya söz veriyorum" dedi.

Kabine de yemin etti

Göç karşıtı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Meloni'nin koalisyon hükümeti, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin muhafazakâr Forza Italia partisi ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sağ popülist Lig Partisi'nden oluşuyor. Meloni'nin 24 üyeli kabinesinde İtalya'nın Kardeşleri partisinden dokuz üye, koalisyon ortakları Lig ve Forza Italia'dan beşer üye ve teknokratlardan da beş üye yer alıyor. Kabine üyeleri de Cumartesi günü yeminlerini ederken, 24 üyesi bulunan kabinede altı kadın bakan yer alıyor.

Yeni Başbakan Meloni ile selefi Mario Draghi arasında Pazar günü devir teslim töreni yapılması planlanırken, yeni Bakanlar Kurulu'nun da ilk defa Pazar günü toplanması bekleniyor. Meloni ve kabinesinin İtalyan Parlamentosu'nun her iki kanadında da güven oyu alması gerekiyor. Bu oylamaların önümüzdeki hafta başında gerçekleşmesi beklenirken, Meloni'nin oluşturduğu sağ ittifak 25 Eylül'deki seçimlerden bu yana mecliste mutlak çoğunluğa sahip olduğu için oylamalarda bir engel çıkması öngörülmüyor.

AB liderleri Meloni'yi tebrik etti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Meloni'yi yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan von der Leyen, "İtalya Başbakanı ve bu koltuktaki ilk kadın olan Giorgia Meloni'yi tebrik ediyorum. Birlikte karşı karşıya olduğumuz zorluklar konusunda yeni hükümet ile yapıcı bir iş birliğine güveniyor ve bunu dört gözle bekliyorum" dedi.

Charles Michel de paylaştığı tweette Meloni'yi yeni görevi dolayısıyla kutlarken, "İtalya ve AB'nin çıkarları doğrultusunda birlikte çalışalım" dedi.

İtalya'nın Kardeşleri, Eylül ayı sonunda yapılan parlamento seçimlerini oyların yüzde 26'sını alarak birinci parti olarak tamamlamış, Forza Italia, Lig Partisi ve Noi Moderati ile yaptığı ittifak sayesinde parlamentonun iki kanadında da mutlak çoğunluğu sağlamıştı.

 

dpa,rtr,AFP / DÇÜ,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Amasra'daki madende yaşanan kazada hayatını kaybeden üç işçinin mezarı

CHP raporu: Yanlış havalandırma can kaybını artırdı

Felaket3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

external

Musa Anter davası "Zaman aşımına" uğradı: Ailenin umudu AYM

Musa Anter davası "Zaman aşımına" uğradı: Ailenin umudu AYM

Hukuk ve Adalet19 saat önce03:18 dak.

İran ve Venezuela'nın petrolleri dünyayı rahatlatır mı?

İran ve Venezuela'nın petrolleri dünyayı rahatlatır mı?

Ekonomi21 saat önce

Almanya Hamburg limanı hisselerini Çin'e satmak istiyor

Almanya Hamburg limanı hisselerini Çin'e satmak istiyor

Ekonomi22 saat önce
Amasra'daki taşkömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetmişti

Amasra'daki ocakta aspiratörler eski miydi?

Amasra'daki ocakta aspiratörler eski miydi?

Toplum21 Ekim 2022
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

"Demirtaş'ın İmralı'yla görüşme talebini HDP reddetti"

"Demirtaş'ın İmralı'yla görüşme talebini HDP reddetti"

Politika21 Ekim 2022

AB'ye "hukukun üstünlüğüne saldırı" suçlaması

AB'ye "hukukun üstünlüğüne saldırı" suçlaması

Politika21 Ekim 2022
Ana sayfaya dön