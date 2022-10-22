Meloni yemin ederek görevine başladı

İtalya'da Giorgia Meloni yemin ederek ülkenin yeni başbakanı olurken, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağ eğilimli hükümet kurulmuş oldu.

İtalya'da aşırı sağcı Giorgia Meloni yemin ederek ülkesinin yeni başbakanı olurken, ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağ eğilimli hükümet kurulmuş oldu. Meloni aynı zamanda İtalya'da başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın oldu.Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisinin lideri Giorgia Meloni, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın önünde yemin etti. 45 yaşındaki Meloni yemini sırasında, "Cumhuriyet'e sadık olmaya söz veriyorum" dedi.

Kabine de yemin etti

Göç karşıtı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Meloni'nin koalisyon hükümeti, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin muhafazakâr Forza Italia partisi ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sağ popülist Lig Partisi'nden oluşuyor. Meloni'nin 24 üyeli kabinesinde İtalya'nın Kardeşleri partisinden dokuz üye, koalisyon ortakları Lig ve Forza Italia'dan beşer üye ve teknokratlardan da beş üye yer alıyor. Kabine üyeleri de Cumartesi günü yeminlerini ederken, 24 üyesi bulunan kabinede altı kadın bakan yer alıyor.

Yeni Başbakan Meloni ile selefi Mario Draghi arasında Pazar günü devir teslim töreni yapılması planlanırken, yeni Bakanlar Kurulu'nun da ilk defa Pazar günü toplanması bekleniyor. Meloni ve kabinesinin İtalyan Parlamentosu'nun her iki kanadında da güven oyu alması gerekiyor. Bu oylamaların önümüzdeki hafta başında gerçekleşmesi beklenirken, Meloni'nin oluşturduğu sağ ittifak 25 Eylül'deki seçimlerden bu yana mecliste mutlak çoğunluğa sahip olduğu için oylamalarda bir engel çıkması öngörülmüyor.

AB liderleri Meloni'yi tebrik etti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Meloni'yi yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan von der Leyen, "İtalya Başbakanı ve bu koltuktaki ilk kadın olan Giorgia Meloni'yi tebrik ediyorum. Birlikte karşı karşıya olduğumuz zorluklar konusunda yeni hükümet ile yapıcı bir iş birliğine güveniyor ve bunu dört gözle bekliyorum" dedi.

Charles Michel de paylaştığı tweette Meloni'yi yeni görevi dolayısıyla kutlarken, "İtalya ve AB'nin çıkarları doğrultusunda birlikte çalışalım" dedi.

İtalya'nın Kardeşleri, Eylül ayı sonunda yapılan parlamento seçimlerini oyların yüzde 26'sını alarak birinci parti olarak tamamlamış, Forza Italia, Lig Partisi ve Noi Moderati ile yaptığı ittifak sayesinde parlamentonun iki kanadında da mutlak çoğunluğu sağlamıştı.

dpa,rtr,AFP / DÇÜ,ET