Melih Gökçek hakkındaki dosyalar nereye takıldı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, eski Başkan Melih Gökçek hakkında yaptığı 100'e yakın suç duyurusuna ilişkin soruşturmalardan henüz bir sonuç çıkmaması tartışma yarattı. İçişleri Bakanlığı'nın, savcılığın talep ettiği soruşturma izinlerini henüz vermediği öğrenildi. Terör Savcılığı ise Gökçek hakkındaki "Gülen yapılanmasına yardım ve terörizmin finansmanı" iddiasıyla yapılan şikâyeti "terör" suçu olmadığı gerekçesiyle Memur Suçlarını Soruşturma Bürosu'na devretti.

Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerin ardından göreve gelir gelmez, Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Melih Gökçek dönemini incelettirmişti. Belediye avukatları, Teftiş Kurulu'nun yaptığı tespitler üzerine Melih Gökçek ve dönemin bürokratları hakkında bugüne kadar 100'e yakın suç duyurusunda bulundu. Görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, ihaleye fesat karıştırma, kamuyu zarara uğratma gibi suçlardan işlem yapılması istendi.

Yargıya taşınan konular arasında Ankapark, helikopter kiralanmasındaki usulsüzlük, Belbeton A.Ş.'nin özelleştirilmesi, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor'a devri, süs bitkisi ihalelerinde belediyenin zarara uğratılması iddiaları başı çekti. Gökçek hakkında yapılan 40 suç duyurusu dilekçesindeki toplam "yolsuzluk iddiası" 3 milyar TL olarak açıklandı.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Mansur Yavaş, Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 100’e yakın suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Melih Gökçek bir tane yolsuzluk dosyası için bile çağrılmadı" dedi. Yavaş'ın açıklamaları, gözleri yargıdaki Gökçek'in dosyalarının ne durumda olduğuna çevirdi.

Savcılık, İçişleri Bakanlığı'nı bekliyor

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, Gökçek hakkındaki "görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal" iddiasıyla yapılan şikâyetleri, yasa gereği soruşturma izni için İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık, ön inceleme raporu hazırlanması amacıyla müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin hazırlayacağı raporlar çerçevesinde dosyalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önüne gidecek. İçişleri'ne giden dosya sayısının 15-20 arasında olduğu belirtildi. Bakanlığın henüz savcılığa olumlu veya olumsuz bir yanıt vermediği öğrenildi.

Takipsizlik verilen dosyalar var

Savcılığın, suçlanan diğer belediye personeli hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü, dosyaların bilirkişi incelemesinde olduğu bildirildi. Bazı şikâyetlerle ilgili ise hazırlanan bilirkişi raporlarında "kamu zararı tespit" edildiği bildirildi. Diğer yandan savcılık bir kısım şikâyetlerle ilgili takipsizlik kararı verdi. Ancak şu ana kadar açılan herhangi bir dava bulunmadığı bildirildi.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri Hitit Güneş Kursu Anıtı Gökçek başkanlık koltuğuna oturduktan bir yıl sonra Ankara’nın amblemi olmaktan çıkarılan Hitit Güneş Kursu, 1973’te dönemin belediye başkanı Vedat Dolakay tarafından şehrin amblemi olarak seçilmişti. 1978’de de Hitit Güneş Kursu Anıtı Sıhhiye Meydanı’na yerleştirilmişti. Anıtın son olarak Çorum'a taşınması gündeme gelmiş, Gökçek de "Hiçbir tarihi özelliği yok, rahatlıkla verilir" demişti.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri Ankara için kedili logo Büyükşehir Belediye Meclisi, Hitit Güneşi olan şehir amblemini 1995’te ilk olarak Atakule-cami minaresi ve 3 yıldız ile değiştirdi. Ancak bu karar yargıdan döndü. 2011'de, Atakule figürlü amblem, yıldız sayısı 5'e çıkarılarak yeniden kullanılmaya başlandı. Melih Gökçek son dönemlerde ise Ankara için kedi logosunu tercih etti.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri Dinozor heykeli Ankapark'ın tanıtımı için Çiftlik Kavşağı'na parkta yer alacak dinozorlardan bazıları tanıtım amaçlı yerleştirildi. Fotoğraftaki bu dinozor da Ankapark'taki onlarca dinozordan sadece biri. Ankapark'taki dinozorlar arasında T-Rex isimli hareketli bir dinozor maketi de var.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri Fıskiyeyi kim kırdı? Melih Gökçek'in Twitter tutkusu kimi zaman sosyal medyada espri konusu olmasına yol açtı. Belkide en çok espri malzemesi olan Tweetlerinden biri de 2013'te paylaştığı "Belediyenin önündeki fıskiyeyi kim kırdı?" sorusu oldu. Gökçek daha sonra "güvenlik kamerası görüntülerine baktım sakallı birisi kırmış, Ahmet Hakan'a benziyor" diyerek sıklıkla atıştığı Hakan'ı esprili bir dille hedef göstermişti.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri Su Perileri gitti çaydanlık geldi Gökçek, 1924 yılında İtalya'dan Ankara'ya getirilen ve son olarak Tandoğan Meydanı'nda bulunan "Su Perileri" adlı bronz heykeli, 1992 yılında kaldırarak yerine bir çaydanlık heykeli yerleştirdi. "Su Perileri" ise 2010 yılında Cer Modern Müzesi'nin bahçesinde yeniden hayat buldu.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri Ankaralılara "Transformers" sürprizi Melih Gökçek "prestij projem" dediği ve 800 milyon liraya mal olduğunu söylediği Ankapark için yaptırılan devasa robotlardan birini AOÇ Kavşağı'na yerleştirmişti. Beyazperdenin ünlü "Transformers" filmindeki robotlara benzeyen dev robotu gören Ankaralılar olayı "1 Nisan şakası" sanmıştı. O robot daha sonra Ankarapark'a gitti ve Ankapark'taki 20 dev robottan biri oldu.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri Ankapark Melih Gökçek'in dev projelerinden biri de Ankapark. Gökçek, yapımına hala devam edilen 1.2 milyon metrekarelik eğlence parkı için "Dünyanın en büyük tema parkılarından biri" olacak diyor. Tamamlandığında parkta 14'ü roller coaster olmak üzere yaklaşık 1217 oyuncak bulunması öngörülüyor. 2013'te inşaatına başlanan projenin 2016 olan bitiş tarihi, planların sarkması üzerine 2018'e ertelendi.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri AOÇ'nin yapılaşmaya açılması Atatürk’ün, tarımsal üretim ve gezi alanı olarak miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği'nin yapılaşmaya açılması da kamuoyunda en çok tepki geçen kararlardan biri oldu. 2006 yılında AOÇ Kuruluş Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte AOÇ üzerinde plan yapma yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Daha sonra bu araziye Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşa edildi.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri ODTÜ'den geçen yol ODTÜ arazisinden geçen yol projesi de Gökçek'in en tartışmalı projelerinden biri oldu. Ankara'nın AOÇ ile beraber akciğeri sayılan kampüs ormana 2013 yılında bir geceyarısı iş makinelerinin girip ağaçları kesmesi ODTÜ'lülerin büyük tepkisini çekmişti. Gökçek'in iş makineleri 2017 Eylül'ünde de bir gecede 4.5 kilometrelik yol açtı. Proje tamamlanırsa 24 hektarlık ormanın yok olması söz konusu.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri Ankaralıların metroyla imtihanı Gökçek'in projeleri arasındaki 3 yeni metro hattı, yıllar boyunca tamamlanamadı. Ulaştırma Bakanlığı, 2011 yılında Sincan–Batıkent, Kızılay–Çayyolu, Keçiören-Tandoğan hattının yapımını üstlendi. Bu hatların Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanamamasının Gökçek’in ödeme yapamamasından kaynaklandığı öne sürüldü. Ankara, bu süreçte Hazine'ye en çok borcu olan belediyeler arasında ikinci oldu.

Gökçek'in en çok konuşulan projeleri Su basan alt geçitler Ankara’da Gökçek döneminde yapılan alt geçitler birçok kez sel suları altında kaldı. Balgat Çetin Emeç Bulvarı üzerinde bulunan "70 Gün Alt Geçidi" ise bu kapsamda haberlere en çok konu olanlardan biriydi. Alt geçitlerin yağışlar sonrası adeta göle dönerek vatandaşlara zor anlar yaşatması, Gökçek’i pek çok kez eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.



Terör dosyası Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda

Öte yandan Mansur Yavaş, Gülen yapılanması soruşturmasında firari olan eski savcı Şadan Sakınan lehine imar değişikliği yapmak, 17-25 Aralık sürecinden sonra Samanyolu ve Bugün TV'ye reklam vermek iddiasıyla Gökçek aleyhinde "terör örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikâyeti inceleyen Terör Savcılığı, olayda terör suçu unsurları bulunmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi. Bu iddialarla ilgili soruşturmayı da Memur Suçları Savcılığı yürütecek.

Yargı sürecinin ağır işlemesi eleştiri konusu olurken; İçişleri Bakanlığı'nın Gökçek hakkında ne zaman soruşturma izni vereceği, savcılığın ise dava açıp açmayacağı bilinmiyor.

Alican Uludağ

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