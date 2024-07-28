Meclis'ten geçti: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklife göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı da 500 liraya yükseltilecek.

Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçlarıyla gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda tahsilatı yapan mükelleflere ve kendi adına kayıtlı olan bu sistem veya cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için belirlenen özel usulsüzlük cezasının üç katı ceza uygulanacak.

Kanun teklifinin 52'nci maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, "Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde birini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, aylık veya ücretleri ile birlikte aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmaz. Bu fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince Resmî Gazete'de yayımlanan en son tebliğ esas alınır" ifadeleri eklendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binası Fotoğraf: DW/U. Danisman

Netanyahu tezkeresi de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilişkin tezkere okunarak kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, "Eli kanlı bir savaş suçlusunun, demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan bir ülkenin müşterek meclisinde alkış ve tezahüratlar eşliğinde konuşturulması sadece demokratik bir ayıp değil, aynı zamanda hukuka, her türlü insani ve ahlaki değere karşı talihsiz bir meydan okumadır" denildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma dünya genelinde yankı uyandırdı - (24.07.2024) Fotoğraf: Anna Moneymaker/Getty Images

Tezkerede ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Filistin’de on yıllardır devam eden haksız işgal ve ağır hukuk ihlallerini, Gazze'deki acımasız bir etnik temizlik kampanyasıyla eşi benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Kongresine hitabı tarihe bir utanç tablosu olarak geçmiştir. TBMM olarak bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz. (...) Başta ABD Kongresi olmak üzere İsrail üzerinde siyasi etki sahibi olan bütün karar alıcıları, Gazze’de akan kanı durdurmak için etkili tedbirler almaya, acil bir ateşkes için İsrail üzerindeki siyasi baskıları artırmaya ve işlenen vahim suçlar sebebiyle hesap verebilirlik çabalarına destek olmaya davet ediyoruz. Savaş suçlularının konuşacakları yer, parlamento kürsüleri değil, uluslararası mahkemelerde sanık sandalyesidir."

Somali tezkeresine muhalefetten tepki

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde TSK'nın Somali'nin deniz yetki alanları dahil olmak üzere iki ülke tarafından müştereken belirlenecek bölgelerinde iki yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de kabul edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurulu'nda Somali ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerinde, "Tezkereyle ve öncesindeki anlaşmayla, deyim yerindeyse, Türkiye'de 'içecek ayranı zor bulurken, Somali'ye tahtırevanla gitmeye kalkışılmakla' kalınmıyor; üstelik uzun yıllar boyunca Somali'de aynı tahtırevanla bekçilik hizmeti sunmak da onlara vadediliyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkelereler Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKA / ET,CÖ

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