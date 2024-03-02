Meclis'e seçime kadar ara

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 8. Yargı Paketi olarak adlandırılan bazı kanunlarda değişiklik içeren teklifin görüşmelerini tamamladı. Meclis, 2 Nisan tarihine kadar ara verdi.

43 maddelik yargı paketinin ilk 30 maddesinde muhalefet etkin olurken teklifin diğer maddelerinde ise söz alınmadı. Muhalefetin birçok maddede söz almaması ve yeni önergeler de sunmaması nedeniyle teklifin görüşmeleri gece yarısı tamamlanabildi. Muhalefet partileri teklife yönelik "uzatma taktiğini" önceki günlerde olduğu gibi sürdürseydi Meclis hafta sonu da çalışacaktı.

Kabul edilen yasaya göre, emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi verilecek. İcra ve iflas kanunlarında düzenleme yapılan yasaya göre, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda hapis halinin devamı da düzenleniyor. Bu düzenlemeye göre özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin hukuka uygun şekilde sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkacak.

Suçla daha etkin mücadele amacıyla günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltildi.

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili" de yeni yasayla müstakil bir suç olarak düzenlendi. Böylece, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen" kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Teklifte yer alan "Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların da kişisel verilerinin işlenebilmesine" olanak sağlayan madde, muhalefet tarafından "fişlemeye yol açacak" şeklinde eleştirildi. Hükümet düzenlemenin "AB müktesebatı kapsamında" olduğunu savunurken, maddede değişikliğe gidilmedi.

Sandalye sayıları değişebilir

Yerel seçimlerde toplamda 26 milletvekili, belediye başkanlığına aday oldu. AKP'de İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olurken, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu seçim bölgelerinden belediye başkan adayı olarak gösterildi.

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise İzmir'in Konak ilçesinden aday oldu. Eğer bu isimler seçimleri kazanırsa AKP'nin sandalye sayısı 260'a düşecek.

CHP'de de beş milletvekili yerel seçimlerde yarışıyor. Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da seçim bölgelerinden aday olan isimler.

İYİ Parti'de de yedi milletvekili yerel seçimde aday. Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Muğla Milletvekili Metin Ergun ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk seçim bölgelerinden aday oldu.

DEM Parti'den ise Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İBB adayı oldu. Meclis'te TİP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve HÜDAPAR milletvekilleri de yerel seçimde yarışacak.

Seçimsiz dönem başlayacak

2 Nisan tarihinde toplanacak Meclis'in ilk haftasına yerel seçim sonuçları damga vuracak. Partilerin büyükşehirlerdeki başarısı veya başarısızlığı hem grup toplantılarında hem de Meclis genel kurulundaki konuşmalara yansıyacak ve önemli siyasi gündem başlıklarından biri olacak.

Siyasi tartışmaların sonlanmasının ardından ise Meclis'in önünde dört yıllık seçimsiz bir dönem bulunuyor. Meclis erken seçim kararı almadıkça bu dört yıllık süreçte ekonomiden, eğitime, yargıdan sağlığa birçok başlıkta düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

İçerisinde "enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesi", "maden işletmek için raporun gerekmemesi", "lisanssız üretim yapılabilmesinin de önünün açılması" gibi düzenlemelerin de olduğu Maden torba kanunun görüşmeleri Erzincan İliç'teki Anagold Altın Madeni'nde yaşanan toprak kayması nedeniyle ertelenmişti. Meclis'in açıldıktan sonra bu kanunu da gündemine alması bekleniyor.

Yeni Anayasa süreci başlayacak

Meclis'in yerel seçim sonrası seçimsiz döneminde en önemli gündem ise yasal düzenlemelerin yanı sıra Yeni Anayasa olacak.

14 Mayıs seçimleri öncesi komisyon aşaması tamamlanan, ancak muhalefetin destek vermemesi nedeniyle Genel Kurul'da görüşülemeyen başörtüsü düzenlemesine ilişkin Anayasa teklifi de raftan inecek. Ancak sadece bu teklifin değil tümden yeni bir anayasa görüşmeleri için görüşme trafiği başlatılması da gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık mesajını verdiği yeni anayasaya için "Anayasa Uzlaşma Komisyonu" kurulması için AKP içerisinde bir görüş hakim. AKP'nin Meclis'te bir liderler tutu başlatabileceği kaydedilirken özellikle İYİ Parti, Saadet, Gelecek ve DEVA Partileri ile uzlaşmanın daha kolay olacağı yorumları yapılıyor. Ancak AKP'de genel görüş "CHP'siz bir Anayasa çalışmasının yapılamayacağı" yönünde. Bu noktada AKP kurmayları liderler ile yapılacak temaslarda ortaya çıkacak tablonun önemli olduğunu 4 yıl seçim olmaması nedeniyle siyasi tartışmalardan uzak şekilde anayasa çalışmasının yapılabileceğini savunuyor. CHP kurmayları da anayasa konusunda masaya oturacaklarını, toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı anayasa olması için mücadele edeceklerini söylemekle yetiniyor.

Anayasanın yanı sıra Meclis İçtüzüğü’ne dair çalışmalar da yapılacak. AKP'nin anayasa süreci ile eş zamanlı olarak çalışmaları yürütmeyi planladığı kaydediliyor. Muhalefet cephesinde ise Meclis İçtüzüğü’ne müdahaleye olumlu bakılmıyor ve bu çalışma "muhalefeti susturma" olarak yorumlanıyor.

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