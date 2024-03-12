Alman ordusu "yaşlanıyor ve küçülüyor"

Federal Meclis'in Alman Ordusundan (Bundeswehr) Sorumlu Üyesi Eva Högl, ordunun durumuyla ilgili hazırladığı 2023 yılı raporunda olumsuz bir tablo ortaya koydu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Eva Högl, Alman ordusundaki eksikliklerin giderilmesi konusunda henüz yeterli gelişme kaydedilmediğini belirtti.

Kayda değer çabalara rağmen "yeni dönemin ikinci yılında dahi personel, materyal ve altyapı konusunda önemli iyileştirmelerin" henüz gerçekleşmediğini belirten Högl ordunun "muazzam bir personel sorunu" ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.

"Materyal açısından Bundeswehr henüz bütünüyle operasyonel değil" diyen Högl kapsamlı malzeme tedariki ve siparişine rağmen ordu envanterinde "mühimmat ve yedek parçalar, gece görüş ekipmanı gibi daha küçük malzemeler, tank ve hava savunma sistemleri gibi büyük ekipmanların" eksik olduğunu belirtti. Högl "Cephane, yedek parçalar, telsiz ekipmanı, tank, gemi ve uçak eksikliği var" dedi. Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya malzeme aktarımının "zaten düşük olan stoklarda gedikler açtığını" ve bunların yenilenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Altyapıda ise "temelden yeni yaklaşımlara ve tedbirlere" ihtiyaç olduğunu söyleyen Högl "Birçok kışla vahim durumda. Küflenmiş duşlar, harap olmuş barınma yerleri, kapalı mutfaklar" dedi. Meselenin "lüksle ilgili olmadığını," en temel, olması gereken hususların eksik olduğunu söyleyen Högl sadece personelin bireysel askeri teçhizatında iyileşmenin söz konusu olduğunu belirtti.

Eva Högl Fotoğraf: Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance

Alman ordusundaki asker sayısı

Rapora göre 2023 sonu itibarı ile Alman ordusunda asker sayısı 181 bin 514. Bir önceki yıl orduda asker sayısı 1537 kişi daha fazlaydı. Raporda "Bir önceki yıla göre daha az başvuru ve daha fazla boş pozisyon var, işe alımlarda durgunlaşma söz konusu ve eğitimi bırakma oranları çok yüksek. Bu olumsuz trendin sonucu: Bundeswehr yaşlanıyor ve küçülüyor" ifadelerine yer verildi. Mevcut yaklaşımlarla Alman ordusunu 2031 yılına kadar 203 bin askere çıkarma hedefine "ulaşılamayacağı" kaydedildi.

Müslüman askerlerin durumu

Raporda Müslüman askerler için de orduda bir dini danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiği ifade edildi. Almanya'da İslam inancını temsil etme ehliyetine sahip bir çatı organizasyonu olmadığına dolayısıyla sorunu çözmenin zor olduğuna dikkat çekilirken, Müslüman askerlerin bunun bedelini ödememesi gerektiği ifade edildi.

AFP, KNA / EC, JD

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