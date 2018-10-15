Meşale Tolu'nun eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

İstanbul'daki mahkeme Salı günü görülen duruşmada Alman gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme kararına göre Çorlu, Türkiye'den ayrılabilecek. Tolu ve Çorlu hakkındaki terör suçlamalarına ilişkin dava ise 10 Ocak tarihine ertelendi.

Tolu, İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya bizzat katılabilmek için Türkiye'ye gitmişti. Rbb Inforadio'ya konuşan Tolu, "Beraatim için mücadele edeceğim. Ancak birçok kararın siyasi olarak alındığını biliyorum" demişti. Avukatları 15 yıl hapis cezası istemi ile yargılanan 33 yaşındaki Alman gazetecinin yeniden tutuklanmasını beklemediklerini ifade etse de Tolu, "Türkiye'de bir şeyler olma ihtimalinin hep olduğunu, yeniden tutuklanabileceğini ya da hapis cezasına çarptırılabileceğini, ancak bu riski göze aldığını" ifade etmişti.

Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu, geçen yıl Mayıs ayında İstanbul'da tutuklanmış ve yaklaşık sekiz ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Alman vatandaşı olan Tolu, Almanya'ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye'de kalmıştı.

AFP/BÜ,DÇÜ

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