 Meşale Tolu′nun eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı | TÜRKİYE | DW | 16.10.2018

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TÜRKİYE

Meşale Tolu'nun eşinin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Alman gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırdı. Tolu duruşmaya bizzat katılmak için Türkiye'ye gitmişti.

Meşale Tolu (sağ) ve eşi Suat Çorlu

Meşale Tolu (sağ) ve eşi Suat Çorlu

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Alman gazeteci Meşale Tolu, İstanbul’da görülen davadan hapis kararı çıkmasını beklediğini söyledi. Türkiye'de her ihtimalin mümkün olduğunu söyleyen Tolu, bu riski göze alarak beraati için mücadele edeceğini ifade etti. (16.10.2018)

Terör suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan Alman gazeteci Meşale Tolu, yarın İstanbul’da görülecek duruşmada hazır bulunacak. Beraatini talep eden Tolu, aynı davada yargılanan eşine de destek olmak istiyor. (15.10.2018)

Alman gazeteci Meşale Tolu, Alman hükümetine çağrıda bulunarak, Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesini istedi. RSF Almanya Temsilcisi Mihr de ihlallerinin dile getirilmesinin önemini vurguladı. (03.09.2018)

İstanbul'daki mahkeme Salı günü görülen duruşmada Alman gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun eşi Suat Çorlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme kararına göre Çorlu, Türkiye'den ayrılabilecek. Tolu ve Çorlu hakkındaki terör suçlamalarına ilişkin dava ise 10 Ocak tarihine ertelendi.

Tolu, İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya bizzat katılabilmek için Türkiye'ye gitmişti. Rbb Inforadio'ya konuşan Tolu, "Beraatim için mücadele edeceğim. Ancak birçok kararın siyasi olarak alındığını biliyorum" demişti. Avukatları 15 yıl hapis cezası istemi ile yargılanan 33 yaşındaki Alman gazetecinin yeniden tutuklanmasını beklemediklerini ifade etse de Tolu, "Türkiye'de bir şeyler olma ihtimalinin hep olduğunu, yeniden tutuklanabileceğini ya da hapis cezasına çarptırılabileceğini, ancak bu riski göze aldığını" ifade etmişti. 

Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanan Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu, geçen yıl Mayıs ayında İstanbul'da tutuklanmış ve yaklaşık sekiz ay cezaevinde kalmıştı. 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilen Tolu hakkında yurt dışına çıkma yasağı 20 Ağustos 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Alman vatandaşı olan Tolu, Almanya'ya dönmüş, ancak Türk vatandaşı olan eşi Suat Çorlu yurt dışına çıkış yasağı olduğu için Türkiye'de kalmıştı.

AFP/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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