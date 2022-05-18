Maymun çiçeği virüsü Avrupa'da yayılıyor

İngiltere'de son 10 günde görülen yedi maymun çiçeği vakasının ardından Portekiz'de de beş kişide bu virüs tespit edildi. İspanya'da da sekiz şüpheli vaka var.

Avrupa'da İngiltere'nin ardından Portekiz'de de maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

Portekizli sağlık yetkilileri, şüpheli 20 vakanın beşinde virüs tespit edildiğini duyurdu. Vakaların tamamı başkent Lizbon ve çevresindeki bölgede görüldü. Virüse yakalananların hepsinin erkek olduğu açıklandı. Ciltlerinde lezyon görülen bu kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı da sekiz şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı.

Daha önce genellikle Orta ve Batı Afrika'daki ormanlık alanlarda görülen ve endemik bir virüs olan maymun çiçeği 7 Mayıs'ta İngiltere'de tespit edilmişti. Ardından bu ülkede altı vakaya daha rastlandı.

İngiltere'de virüs tespit edilen son dört kişinin, erkeklerle ilişkiye girmiş erkekler olduğu açıklanmıştı. Virüs görülen ilk üç kişiden ikisininse aynı evde yaşadığı, diğerinin de Nijerya'dan geldiği duyurulmuştu. İlk üç vakayla son dört vaka arasında herhangi bir temas ya da bağlantı tespit edilememişti.

Fotoğraf: Getty Images/CDC

Suçiçeği ve çiçek hastalığına benzer bir hastalık olan maymun çiçeğine yakalananlar genellikle birkaç hafta içinde iyileşiyor. Belirtileri arasında kızarıklık, ateş ve baş ağrısı bulunuyor. Genellikle yüzde başlayan kızarıklıklar daha sonra vücuda yayılıyor.

Nasıl bulaşıyor?

Genelde insanlara hayvanlardan bulaşan ve en yaygın kaynağı kemirgenler olduğu düşünülen virüsün insandan insana ise lezyonlar, vücut sıvıları, solunan damlacıklar ve çarşaf gibi kişisel eşyalarla yakın temasta bulunulması hâlinde geçtiği tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Ibrahim Soce Fall, virüsün cinsel ilişkiye giren erkekler arasında nasıl bulaştığının anlaşılması için İngiltere'deki vakaların incelenmesi gerektiğini söyledi.

Virüsün endemik olduğu ülkelerde dahi henüz maymun çiçeğinin nasıl bulaştığının tam olarak anlaşılamadığını belirten Fall, geçen yıl Kongo'da 6 bini aşkın, Nijerya'daysa yaklaşık 3 bin vaka tespit edilmesine rağmen "bulaşma dinamikleri açısından hâlen birçok bilinmez olduğunu" söyledi.

Nadir görülen bir hastalık olan maymun çiçeği, ilk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edildi. Son 10 yıl içinde Batı Afrika'daki vaka sayıları yükseldi.

Çiçek hastalığına karşı geliştirilen bir aşı, maymun çiçeği için de onaylanmıştı.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,BK