  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Anton Raharjo/AA/picture alliance
SağlıkPortekiz

Maymun çiçeği virüsü Avrupa'da yayılıyor

15 dakika önce

İngiltere'de son 10 günde görülen yedi maymun çiçeği vakasının ardından Portekiz'de de beş kişide bu virüs tespit edildi. İspanya'da da sekiz şüpheli vaka var.

https://www.dw.com/tr/maymun-%C3%A7i%C3%A7e%C4%9Fi-vir%C3%BCs%C3%BC-avrupada-yay%C4%B1l%C4%B1yor/a-61840116

Avrupa'da İngiltere'nin ardından Portekiz'de de maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

Portekizli sağlık yetkilileri, şüpheli 20 vakanın beşinde virüs tespit edildiğini duyurdu. Vakaların tamamı başkent Lizbon ve çevresindeki bölgede görüldü. Virüse yakalananların hepsinin erkek olduğu açıklandı. Ciltlerinde lezyon görülen bu kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı da sekiz şüpheli vaka bulunduğunu açıkladı.

Daha önce genellikle Orta ve Batı Afrika'daki ormanlık alanlarda görülen ve endemik bir virüs olan maymun çiçeği 7 Mayıs'ta İngiltere'de tespit edilmişti. Ardından bu ülkede altı vakaya daha rastlandı.

İngiltere'de virüs tespit edilen son dört kişinin, erkeklerle ilişkiye girmiş erkekler olduğu açıklanmıştı. Virüs görülen ilk üç kişiden ikisininse aynı evde yaşadığı, diğerinin de Nijerya'dan geldiği duyurulmuştu. İlk üç vakayla son dört vaka arasında herhangi bir temas ya da bağlantı tespit edilememişti.

Affenpocken Virus
Fotoğraf: Getty Images/CDC

Suçiçeği ve çiçek hastalığına benzer bir hastalık olan maymun çiçeğine yakalananlar genellikle birkaç hafta içinde iyileşiyor. Belirtileri arasında kızarıklık, ateş ve baş ağrısı bulunuyor. Genellikle yüzde başlayan kızarıklıklar daha sonra vücuda yayılıyor.

Nasıl bulaşıyor?

Genelde insanlara hayvanlardan bulaşan ve en yaygın kaynağı kemirgenler olduğu düşünülen virüsün insandan insana ise lezyonlar, vücut sıvıları, solunan damlacıklar ve çarşaf gibi kişisel eşyalarla yakın temasta bulunulması hâlinde geçtiği tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Dr. Ibrahim Soce Fall, virüsün cinsel ilişkiye giren erkekler arasında nasıl bulaştığının anlaşılması için İngiltere'deki vakaların incelenmesi gerektiğini söyledi.

Virüsün endemik olduğu ülkelerde dahi henüz maymun çiçeğinin nasıl bulaştığının tam olarak anlaşılamadığını belirten Fall, geçen yıl Kongo'da 6 bini aşkın, Nijerya'daysa yaklaşık 3 bin vaka tespit edilmesine rağmen "bulaşma dinamikleri açısından hâlen birçok bilinmez olduğunu" söyledi.

Nadir görülen bir hastalık olan maymun çiçeği, ilk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edildi. Son 10 yıl içinde Batı Afrika'daki vaka sayıları yükseldi.

Çiçek hastalığına karşı geliştirilen bir aşı, maymun çiçeği için de onaylanmıştı.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,BK

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Koronavirüs pandemisi döneminde Uluslararası Atina Havalimanı - (18.06.2020)

Avrupa maske ile vedalaşıyor

Avrupa maske ile vedalaşıyor

Avrupa Birliği'nde havalimanı ve uçaklarda maske zorunluluğu bugün sona ererken, Fransa da otobüs ve trenlerde maske zorunluluğunu kaldırdı.
Seyahat
16 Mayıs 2022
Brezilya'da pandemide ölenlerin isimlerinin yer aldığı kalplerle hazırlanan bir protesto pankartı

DSÖ: Pandeminin ilk iki yılında can kaybı yaklaşık 15 milyon

DSÖ: Pandeminin ilk iki yılında can kaybı yaklaşık 15 milyon

Dünya Sağlık Örgütü, pandeminin 2020 ve 2021 yıllarında dünya genelinde yol açtığı can kaybını yaklaşık 14 milyon 900 olarak açıkladı.
Sağlık
5 Mayıs 2022
Corona-Impfkampagne in der Türkei

TTB’den "Covid-19 salgını bitmedi" uyarısı

TTB’den "Covid-19 salgını bitmedi" uyarısı

TTB, koronavirüsün ikinci yılı raporunu açıkladı. Raporda, açıklanan ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi ve pandeminin bittiğine dair imaların daha kötü bir senaryoya yol açabileceğine dikkat çekildi.
Sağlık
13 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan: Terör örgütleri hâlâ İsveç'te yürüyor

Politika
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Set çalışanı Çetin Kaya

Çetin Kaya'yı vuran polise "kasten öldürme" suçlaması

Çetin Kaya'yı vuran polise "kasten öldürme" suçlaması

Hukuk ve Adalet
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden

"Türkiye'nin hava savunma sistemi zayıflıyor"

"Türkiye'nin hava savunma sistemi zayıflıyor"

Politika
10 saat önce
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta SADAT binasının önüne gitmişti

Muhalefetten seçim güvenliği için 4 aşamalı hazırlık

Muhalefetten seçim güvenliği için 4 aşamalı hazırlık

Politika
20 saat önce
Kürt sanatçı Aynur Doğan

Aynur Doğan konseri: Kürtçe etkinliklere yasak

Aynur Doğan konseri: Kürtçe etkinliklere yasak

Kültür
22 saat önce
Atatürk Havalimanı

Atatürk Havalimanı: Millet bahçesinin imar kararı yok

Atatürk Havalimanı: Millet bahçesinin imar kararı yok

Doğa ve Çevre
22 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - (Brüksel / 14.06.2021)

NATO’nun tarihi kararı öncesinde Türkiye ile gerginlik

NATO’nun tarihi kararı öncesinde Türkiye ile gerginlik

Politika
17 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön