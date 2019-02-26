 May: Brexit ertelenebilir | AVRUPA | DW | 26.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

May: Brexit ertelenebilir

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, parlamentonun mevcut Brexit anlaşmasını onaylamaması durumunda anlaşma olmadan AB'den ayrılma adımının ancak milletvekillerinin açık onayı ile gerçekleşebileceğini açıkladı.

Theresa May

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olarak bilinen Brexit ertelenebilir.

Başbakan Theresa May, 29 Mart'taki parlamento oylamasında AB'den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılmanın sadece milletvekillerinin açık şekilde ayrılma yönde karar vermesi sonucu gerçekleşebileceğini açıkladı.

Önerdiğimiz linkler

İngiltere Başbakanı May’in Brexit anlaşmasının onaylanmaması halinde AB’den çıkış tarihini erteleyebileceği öne sürüldü. Muhalefetteki İşçi Partisi ise Brexit konusunda ikinci bir referandum talebine desteğini açıkladı. (26.02.2019)

İngiltere Başbakanı, Brexit'in erteleneceği iddialarına karşılık AB'den ayrılığın planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesinin ellerinde olduğunu savundu. AB Konseyi Başkanı ise "ertelemenin mantıklı" olduğunu söyledi. (25.02.2019)

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanmaması halinde Brexit’i erteleme seçeneğini gözden geçirdiği öne sürüldü. May’in Merkel ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği belirtildi. (25.02.2019)

Bugüne kadarki süreçte, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanmaması durumunda doğrudan anlaşma olmadan ayrılma seçeneğinin işletilmesi öngörülüyordu.

Bu doğrultuda parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 12 Mart'a kadar gerçekleşecek oturumda milletvekilleri AB ile varılan Brexit anlaşmasını oylayacak.

Anlaşmanın oylamada onaylanmaması durumunda ise 14 Mart'ta yeni bir oylama gerçekleşecek. Bu oylamada milletvekillerinden müzakerelerin devam ettirilmesi için "kısa ve limitli" bir ertelemeyi onaylamaları istenecek.

50'inci madde tekrar görüşülecek

Brexit sürecinde sürekli olarak dile getirilen 50'inci madde üye bir devletin AB'den ayrılma prosedürünü işletmesinin önünü açıyor ve süreci resmen başlatıyor.

AB'nin 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması uyarınca üyeliğini sonlandırmayı talep eden bir ülkenin ayrılma süreci için iki yıllık bir süre işliyor. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma talebi ile başvurduğu 50'inci maddenin iki yıllık süresi ise 29 Mart'ta dolacak.

Ancak May'in bugünkü açıklamasına göre bir anlaşma olmadan AB'den ayrılma seçeneğinin milletvekilleri tarafından doğrudan onaylanmaması durumunda 29 Mart'ta dolacak sürenin uzatılması teklif edilecek.

Brexit sürecinin uzatılması yönünde bir karar çıkması durumunda ise Britanya vatandaşlarının Mayıs ayındaki AB Parlamentosu seçimlerinde oy kullanması gündeme gelebilir.

İkinci referandum gündemde

Öte yandan İşçi Partisi Pazartesi akşamı AB'den çıkışın tekrar oylanacağı bir referandum seçeneğine destek vereceğini açıklamıştı.

Ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn, May liderliğindeki Muhafazakâr Parti'nin "ülkeye zarar verecek Brexit dayatmasını" engelleyeceğini ifade etmiş ve AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının devam etmesine ilişkin bir önerge sunacaklarını belirtmişti.

Corbyn, önergenin reddedilmesi durumunda ise kamuoyundan giderek artan ikinci referandum talebine destek vereceklerini açıklamıştı.

İkinci bir referandum seçeneğine son gelişmeye kadar sıcak bakmayan İşçi Partisi liderinin görüşleri parti tabanından tepki topluyordu. Corbyn'in politikalarını eleştiren yedi milletvekili geçen hafta partiden istifa etmiş ve parlamentoda bağımsız bir grup oluşturduklarını açıklamıştı.

İkinci bir referandum yapılmasını talep edenler, Haziran 2016'da yapılan ilk referandumda seçmenlerin aldatıldığını savunuyor. İkinci referandum taraftarları, AB'den ayrılmanın gerçek boyutları ortaya çıktığı için de seçmenlerin fikirlerinin bir kez daha sorulması gerektiğini savunuyor.

Video izle 04:34

Brexit 15 dil bilen Oxford mezunu Alex'i İngiltere'den kaçırdı

DW,rtr,AP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Brexit 15 dil bilen Oxford mezunu Alex'i İngiltere'den kaçırdı  

Benzer içerik

Britische Premierministerin Theresa May

May’in Brexit’i erteleyebileceği iddia ediliyor 26.02.2019

İngiltere Başbakanı May’in Brexit anlaşmasının onaylanmaması halinde AB’den çıkış tarihini erteleyebileceği öne sürüldü. Muhalefetteki İşçi Partisi ise Brexit konusunda ikinci bir referandum talebine desteğini açıkladı.

Symbolbild Brexit

İngiliz hükümeti Brexit’i erteleme seçeneğini değerlendiriyor 25.02.2019

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasının parlamentoda onaylanmaması halinde Brexit’i erteleme seçeneğini gözden geçirdiği öne sürüldü. May’in Merkel ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği belirtildi.

Theresa May beim arabischen EU-Gipfel in Ägypten

May Brexit'te ertelemeye gönülsüz 25.02.2019

İngiltere Başbakanı, Brexit'in erteleneceği iddialarına karşılık AB'den ayrılığın planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesinin ellerinde olduğunu savundu. AB Konseyi Başkanı ise "ertelemenin mantıklı" olduğunu söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rumänien Demonstration gegen die Justizreformen der Regierung (Reuters/G. Calin)

Romanya’da savcılar grev yapıyor

Romanya’da savcılar yargı reformunu protesto için grev başlattı. Hükümet yargının bağımsızlığını tehlikeye atmakla suçlanıyor. Grevin 10 gün sürmesi planlanıyor.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  