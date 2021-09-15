Mayıs ayından bu yana en yüksek vaka sayısı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Covid- 19 verilerine göre son 24 saatte yapılan 341 bin 4 testte 28 bin 224 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle aynı zaman zarfında 248 kişi hayatını kaybederken 28 bin 536 kişinin ise tedavi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 84,02, ikinci doz ortalaması yüzde 66,35 olarak ölçüldü. Ayrıca birinci dozda 52 milyon 153 bin 868, ikinci dozda 41 milyon 182 bin 546 ve üçüncü dozda 9 milyon 633 bin 374 olmak üzere toplam 103 milyon 526 bin 811 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Amasya, Çanakkale, Aydın, Antalya ve Eskişehir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Elazığ, Bayburt, Muş, Siirt, Bingöl, Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.

"Turuncu ilimiz kalmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız" uyarısında bulundu.

Bakan Koca en az aşılama oranına sahip Gümüşhane'nin ilk doz aşılama oranında yüzde 65'in üzerine çıktığını belirterek "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Covid-19 Risk Haritası'nda son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak Sarı'ya geçti. Şimdi sıra, Mavi'ye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz" açıklamasında bulundu.

"Vaka can kayıplarında aşısızlar çoğunlukta"

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı yaptığı yazılı açıklamada da vaka ve can kayıpları arasındaki oranın çok yüksek olduğunu söyledi.

Fahrettin Koca

Sözlerini "Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir" diye sürdüren Koca, salgının toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacağını, bunun için de aşı olmanın elzem olduğunu kaydetti.

Öte yandan okullarda tarama amaçlı testler yapılacağına dikkat çeken Bakan Koca, ancak hiçbir velinin onayı olmadan öğrencilere hiçbir işlem tesis edilmeyeceğini aktardı. Koca, "Velilerimiz onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir" dedi.

DHA / HS,ET

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