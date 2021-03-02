 Maske komisyonu skandalı Alman siyasetini sarsıyor | ALMANYA | DW | 07.03.2021

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ALMANYA

Maske komisyonu skandalı Alman siyasetini sarsıyor

Almanya’da Birlik Partileri’ne mensup iki milletvekilinin koruyucu maske ticaretine arabuluculuk ederek yüzbinlerce euro komisyon aldıklarının ortaya çıkması siyasette büyük tartışma yarattı.

Nikolas Löbel

Nikolas Löbel

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı koruyucu maske tedariği konusunda nüfuzunu kullanarak çıkar sağladığı ifade edilen, iktidarın büyük ortağı CDU'ya (Hristiyan Demokrat Birlik) mensup milletvekili Nikolas Löbel'in siyasetten çekileceği bildirildi.

Mannheimer Morgen gazetesinin Löbel tarafından yapılan bir açıklamaya dayandırdığı haberine göre söz konusu milletvekili 31 Ağustos tarihinde bu görevinden ayrılacak ve bir daha milletvekilliğine aday olmayacak.

Löbel'in kendi partisine daha fazla zarar vermemek için, parlamentoda üyesi olduğu Birlik Partileri Grubu'ndan da derhal ayrılacağı bildirildi. CDU'nun Mannheim bölgesi milletvekili Löbel, koruyucu maske tedariği konusunda özel bir firma adına girişimleri karşılığında 250 bin euro almakla itham ediliyor. Açıklamasında, tavrından dolayı özür dileyen 34 yaşındaki milletvekili daha önce Federal Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu'ndan da ayrılmıştı.

"Demokratik kültürün temeli sarsılıyor"

Yaşanan gelişmeleri yine Mannheimer Morgen gazetesine değerlendiren seçim araştırmacısı Matthias Jung, Birlik Partileri üyelerinin maske ticareti üzerinden haksız kazanç sağlamalarının, "demokratik kültürün temelini sarstığını" belirtti. "Bu durum, özellikle şu anda yaşanan eksikliklerden dolayı, kriz yönetimine duyulan memnuniyetsizliğin üst seviyede olduğu bir dönemde korkunç bir işaret" diyen Jung, önce yeterince maske bulunmadığını, ardından aşı kampanyası yönetiminde sorunlar yaşandığını, şimdi ise hızlı testler konusunda problemler olduğunu vurgulayarak, "böyle bir durumda milletvekillerinin kişisel ilişkilerini kendi çıkarları için kullanmaya başlaması tabii ki demokratik kültürümüzü yıpratır" dedi.

Georg Nüßlein

Georg Nüßlein

Bir milletvekilinin koruyucu maske ticareti için aracılık yapıp komisyon almasının "tamamen inanılmaz" olduğunu ifade eden Jung, yaşananların salgınla ilgili komplo teorisi üretenlerin değirmenine su taşımak anlamına geldiğini dile getirdi.

CDU milletvekili Löbel'den önce CSU (Hristiyan Sosyal Birlik) milletvekili Georg Nüßlein da, yine bir maske ticaretine aracılık ederek yüzbinlerce euro komisyon almakla suçlanmış ve Nüßlein bir sonraki seçimlerde tekrar milletvekilliği için aday olmayacağını duyurmuştu.  

Reuters,AFP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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