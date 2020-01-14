Masadan kalkan Hafter'le ilgili Türkiye iddiası

Libyalı General Halife Hafter'in, Moskova'da Türk ve Rus heyetlerinin de katıldığı görüşmelerde müzakere edilen ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya'yı terk etme gerekçesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, Hafter'in "Anlaşma taslağı, Libya (Ulusal) Ordusu'nun birçok talebini dikkate almıyor" dediğini aktardı.

Rus TASS haber ajansı da Sky News Arabia'ya dayandırdığı haberde, Hafter'in Moskova'daki müzakerelerde Türkiye'yle ilgili bazı isteklerini kabul ettirmeye çalıştığını bildirdi. Haberde Hafter'in ateşkesin Türkiye'nin dâhil olmadığı bir uluslararası gözetime tabi tutulmasını ve "Türkiye ile Suriye'den gelen paralı askerlerin" derhal çekilmesini istediği öne sürüldü. Hafter'in, emrindeki güçlerin Trablus'a girmesi ve Tobruk merkezli parlamentodan güven oyu alacak bir ulusal birlik hükümetinin kurulması konusunda da ısrarcı olduğu belirtildi.

Bingazi'de Hafter'e yakın isimlerden aldığı bilgileri aktaran Rus basını ise Libyalı komutanın, ateşkes anlaşmasında Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin dağıtılması konusunda bir zaman çizelgesi bulunmadığı için müzakere masasından kalktığını iddia etti.

Rusya: Çabalarımızı sürdüreceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Hafter'in Pazartesi akşamı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından imzalanan ateşkes anlaşması konusunda Salı sabahına kadar süre istediğini ancak daha sonra Moskova'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Hafter'in anlaşmayı imzalamadan ayrılmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı çözüm için Libya'daki taraflarla çalışmaya devam edeceğini duyurdu. Moskova'daki Libya müzakerelerine katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Sri Lanka ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, "Bu doğrultudaki çabalarımızı sürdüreceğiz. Şimdilik kesin bir sonuca ulaşılamadı" dedi.

Libya'daki çatışmalarla ilgili ateşkes süreci, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde yürütülüyor. Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler arasında yaklaşık dokuz ay süren çatışmalar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak çağrısı üzerine 12 Ocak itibarıyla sonlandırılmıştı.

Taraflar, ateşkes şartları ve detaylarını ise Moskova'da Pazartesi günü Rus ve Türk heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde ele aldı. Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Serrac ve Rusya destekli Hafter, Moskova'daki heyetler arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık yedi saat süren müzakereler sırasında yüz yüze görüşmemişti.

Libya'da Hafter komutasındaki güçlerin Trablus'u ele geçirmek için geçen Nisan ayında başlattığı operasyonlar nedeniyle zor durumda olan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den asker talebinde bulunmuştu. Türkiye de bunun üzerine geçtiğimiz haftalarda Libya'ya asker göndermeye başladığını duyurmuştu. Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin de muharip güç olarak Libya'ya gittiği iddia edilmişti.

DW,dpa,AP,AFP,rtr/CÖ,BK

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