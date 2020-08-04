 Mars’ın atmosferinde su buharı bulundu | YAŞAM | DW | 11.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Mars’ın atmosferinde su buharı bulundu

İngiliz bilim insanları Mars’ın atmosferinde su buharı buldu. Keşfin Mars’ta daha önceden yaşam olduğuna dair bir kanıt olabileceği belirtiliyor.

default

İngiliz bilim insanları Mars'ın atmosferinde yaptıkları inceleme sonucu atmosferde hidrojen kalıntıları buldu. İngiltere'deki Open University'den bilim insanları Sciences Advances dergisinde yayımlanan araştırmalarında tespitin Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus uzay ajansı Roskosmos'un ortak misyonu ExoMars Gas İzleme Yörünge Aracı'nda bulunan Nomad isimli ölçüm cihazı sayesinde yapıldığını açıkladı.

Araştırma raporunun yazarı astronom Manish Patel "Bu müthiş cihaz bize Mars'ın atmosferindeki su izotoplarının daha önce görülmemiş görüntülerini veriyor" ifadelerini kullandı.

Video izle 02:02

"Umut" Mars'ın yörüngesine girdi

Araştırmaya göre "Mars'ın zaman içinde suyunu nasıl kaybettiği ve tarih içinde Mars'ta yaşanabilirliğin nasıl değiştiği" konusundaki araştırmalarda su izotoplarının ölçümü çok önemli bir etken. Mars'taki vadi ve kurumuş nehir yatakları gezegende bir zamanlar su akışı olduğuna işaret ediyor. Suyun var olması yaşam için gerekli bir koşul.

İngiltere Uzay Ajansı'ndan Sue Horne Mars atmosferinde su tespit edilmesinin "kızıl gezegenin gizeminin çözülmesi yönündeki girim için anahtar" olduğunu söyledi. Horne bunun gezegende bir zamanlar hayat olup olmadığına dair soruya yanıt bulunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arapça'da "Umut" anlamına gelen "Amal" adlı uydusu Mars'ın yörüngesine girmişti.

AFP/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Elon Musk’ın Mars tutkusu: Başarabilecek mi? 04.08.2020

Elon Musk birçok kişi tarafından bir vizyoner olarak kabul ediliyor. En azından büyük bir hedefi olduğu için: Mars misyonu. Elon Musk, yaşamı sırasında insanları Mars'a göndermek istiyor. Starlink projesi sadece bu amaç için para toplamayı hedefliyor. Elon Musk'un Mars misyonu hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda açıklanıyor.

Mars'a gidemiyorsanız İspanya'ya gidin! 01.01.2020

İspanya'da bir mağara Mars ortamına dönüştürüldü. Yaşadığı süre boyunca Mars'a gitme imkanı olmayacağını düşünen ama yine Mars'takine benzer bir yaşamı deneyimlemek isteyenler için özel aktiviteler hazırlanmış.

China Marsmission Tianwen-1

Çin'in Mars'a yolculuğu başladı 23.07.2020

Çin Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk keşif aracını başarıyla fırlattı. 55 milyon kilometrelik yolculuğun yedi ay sürmesi öngörülüyor. BAE ve Çin'in ardından ABD'nin keşif aracı da önümüzdeki hafta fırlatılacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

UNEP raporunda, et tüketiminin çevreye zarar verdiğine dikkat çekiliyor

BM: Et tüketimi doğaya zarar veriyor

BM Çevre Programı'nın (UNEP) raporunda, et tüketiminin doğa ve çevreye büyük ölçüde zarar verdiği belirtilerek bu zararın azaltılması için beslenmede bitkisel gıdalara ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  