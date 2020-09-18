 Marmara Denizi′nde deprem | TÜRKİYE | DW | 24.09.2020

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TÜRKİYE

Marmara Denizi'nde deprem

Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, deprem kaynaklı bir olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu.

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Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında bugün 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 16.38'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu duyurdu.

AFAD, Marmaraereğlisi'nin 18,8 kilometre açığındaki depremin derinliğini 6,8 kilometre olarak bildirdi. 

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.2 ve derinliği 12,3 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi, daha önceki açıklamasında depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 12,9 kilometre olarak bildirmişti.

Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen deprem, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi. AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın yapılmadığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun şu ana kadar bildirilmediğini duyurdu.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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