"İsveç ile aynı zamanda NATO üyesi olmak istiyoruz"

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO'ya İsveç ile aynı zamanda üye olmak istediğini bir kez daha ifade etti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO'ya İsveç ile aynı zamanda üye olma isteğini bir kez daha vurguladı.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte ortak bir açık oturuma katılan Marin, burada yaptığı konuşmada, "Verdiğimiz mesaj, (NATO'ya) katılmak istediğimiz. Ve (Finlandiya ile) birlikte katılmayı tercih ediyoruz" diye konuştu. Marin, Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin, iki ülkenin NATO'ya eşzamanlı katılmasının "herkesin çıkarına" olduğu yönünde Türkiye ve Macaristan'a "açık mesaj" verdiğini belirtti.

"Türkiye'nin kendi elinde"

Finlandiya'da dün parlamento NATO'nun kurucu anlaşmalarının onaylanması için 28 Şubat tarihinde oylama kararı almıştı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto parlamentonun kararına ilişkin "Bu bizim irademizin bir ifadesidir. Bu irademize yönelik göstereceği yaklaşım sadece ve sadece Türkiye'nin kendi elindedir" demişti.

Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay vermeme kararı alması durumunda da Finlandiya'nın NATO'ya katılabileceğini açıklayan Finlandiya Cumhurbaşkanı, "Adaylık başvurumuzu geri çekemeyiz, bunu yapmak da istemiyoruz" diye konuştu.

Finlandiya Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı da, NATO'ya katılım için gerekli meclis sürecinin bu yasama dönemi içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. Başından beri İsveç'in üyeliğine daha temkinli yaklaşan Türkiye, başkent Stockholm'da Kur'an yakma eylemine izin verilmesi sonrasında İsveç'e onayın mevcut koşullarda söz konusu olmayacağı, ancak Finlandiya'ya yeşil ışık yakılabileceği mesajı vermişti.

Reuters / EC,ET