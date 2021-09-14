Mansur Yavaş, Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Londra merkezli Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation) tarafından verilen 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "şeffaf yönetim" uygulamaları ve "Ankara'yı Avrupa ve Asya'nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme" vizyonu ortaya koyması, "toplumun yoksul ve en korunmasız kesimlerini destekleyen çalışmaları" nedeniyle 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nün sahibi oldu.

18 başkent arasında birinci oldu

Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği dünya belediye başkanı (World Mayor) aday listesinde bulunan Türkiye'de tek, Asya'da ise dört belediye başkanından biri olmuştu. Finale kalmasının ardından kendisine oy verenlerin gönderdiği soruları yanıtlayan Başkan Yavaş, 18 başkentin belediye başkanı arasından birinci olarak ödüle değer bulundu.

Belediye Başkanları Vakfı'nın internet sayfasında "Mansur Yavaş'ın seçilmesinden bu yana halkın güvenini ve şeffaflığı temel alan bir yönetim anlayışı" sergilediği ifade edildi. Yavaş'ın "yolsuzlukla mücadele ederek cesaret ve inancını" ortaya koyduğu belirtilerek, gıda yardımı, finansal yardım ve benzeri çok önemli hizmetlerle toplumun "yoksul ve en korunmasız kesimlerine" destek verdiği vurgulandı. Yavaş'ın Covid-19 salgını sonrasındaki vizyonunun da "takdire değer" olduğu belirtilerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın "yeşil kent projelerine, elektrikli toplu taşıma araçlarına, temiz suya ve yenilenebilir enerjiye" yatırım yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, "Binlerce referans ve yoruma bakıldığında Ankara halkı ve Türkiye'den pek çok kişi Mansur Yavaş'ın Ankara'yı dünyanın en büyük başkentlerinden biri haline getireceğine inanıyor" denildi.

"Bu başarı 6 milyon Ankaralı'nın"

Ödülün açıklandığı sırada Gençlik Parkı'nda düzenlenen Sakarya Zaferi'nin 100'üncü Yılı kutlamalarında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ödülle ilgili duygularını "Tabii son derece mutlu olduk. Ama bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım" sözleriyle dile getirdi.

2004 yılından beri verilen ödül

2003 yılında kurulan Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Belediye Başkanları Ödülü 2004 yılından bu yana iki yılda bir veriliyor.

2021 Dünya Belediye Başkanları Ödülü, Covid-19 salgını sırasında kentlerin ekonomik, sosyal ve çevre açısından desteklenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket eden ve bu yönde bir yönetim sergileyen belediye başkanlarına verildi. Dünya Belediye Başkanları Ödülü'ne layık görülen belediye başkanları bir jüri tarafından seçilmiyor. Kent sakinleri tarafından aday gösterilen ve desteklenen belediye başkanları arasından seçiliyor.

DW,ANKA/JD,TY

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