Mannheim'da bıçaklı saldırı

Alman polisi, Mannheim kentinde bir kişinin Marktplatz Meydanı'nda bıçaklı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Polis saldırgana ateş ederek, etkisiz hale getirdi.

Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim kentinde bugün düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Elindeki bıçakla birden fazla kişiye saldırıda bulunan saldırgan polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Mannheim polisi yaptığı açıklamada, "Saldırgana karşı ateşli silah kullanıldı" dedi. Kurtarma helikopteri ve ilkyardım ekipleri olay yerine geldi ve bölgedeki tramvaylar durduruldu.

Polis memuru ağır yaralı

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre saldırıda ağır yaralanan bir polis memurunun hayati tehlikesi bulunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehir merkezindeki Marktplatz meydanında saldırganın elindeki bıçakla etrafa saldırdığı, bir kişiyi bacağından bıçakladığı, müdahale etmeye çalışan polis memurunu da boynundan yaraladığı görülüyor. Saldırgan başka bir polisin tabancayla ateş etmesiyle etkisiz hale getiriliyor.

Mannheim'daki bıçaklı saldırıda sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Fotoğraf: Rene Priebe/dpa/picture alliance

Michael Stürzenberger yaralandı

Mannheim polisi tam olarak kaç kişinin yaralandığını, saldırganın kimliği veya amacına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak halk için önemli bir tehlikenin kalmadığını bildirdi.

Saldırıdan önce İslam karşıtı aktivist Michael Stürzenberger'in küçük bir kalabalığa karşı konuşma yapmaya hazırlanıyordu. İslam karşıtı Pax Europa Hareketi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Stürzenberger'in bacağından ve yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kendisini İslam karşıtı bir gazeteci olarak tanımlayan 59 yaşındaki Stürzenberger doğu Almanya'daki şehirlerde düzenli yürüyüşler düzenleyen PEGIDA hareketi de dahil olmak üzere pek çok aşırı sağcı grubun üyesi.

Polis, bıçaklı saldırı ile Pax Europa Hareketi'nin etkinliği arasında bağlantı bulunduğunu teyit etmedi.

Mannheim Belediye Başkanı'ndan spekülasyon yapmama çağrısı

Mannheim Belediye Başkanı Christian Specht yaptığı açıklamada, "Bu acımasız saldırı bizi sarstı ve şoke etti" ifadelerini kullandı. Kalplerinin yaralı polis memuru ve diğer mağdurlarla birlikte olduğunu ifade eden Specht insanları olayla ilgili spekülasyon yapmamaya ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlarını beklemeye çağırdı.

Reuters, AFP, dpa / EÇ, JD

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