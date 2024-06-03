Mannheim saldırısı İslamcılık tartışmalarını alevlendirdi

Almanya'nın Mannheim kentinde bir Afgan'ın düzenlediği bıçaklı saldırı ve yaralanan polis memurunun ölmesi İslamcılık tartışmalarını alevlendirdi.

Almanya'nın Mannheim kentinde bir Afgan'ın İslam karşıtı "Pax Europa Yurttaş Hareketi"nin standına düzenlediği saldırıda yaralanan polis memurunun ölmesi, ülkede gerilimi artırdı.

Mannheim kent merkezindeki pazar meydanında gerçekleşen olayda 25 yaşındaki Afgan, elindeki uzun bıçakla standa saldırmış ve altı kişiyi yaralamıştı. Kafasından bıçak darbeleri alan 29 yaşındaki polis memuru kaldırıldığı hastanede Pazar günü hayatını kaybetti. Saldırıda yüzünden ağır yaralanan Pax Europa'nın üyelerinden İslam karşıtı aktivist Michael Stürzenberger de hastaneye kaldırılarak ameliyat edildi.

Olay sırasında başka bir polis memurunun ateş açarak durdurduğu saldırganın, sağlık durumu nedeniyle şimdiye dek sorgulanamadığı ve saldırıyı ne amaçla düzenlediğinin henüz kesin olarak bilinmediği belirtiliyor. Afganistan doğumlu saldırganın 2014 yılından beri Almanya'da yaşadığı kaydedildi.

Almanya'da siyasi gerilim artıyor

Saldırı ve polis memurunun ölüm haberi, aşırı sağın yükselişi ve İslamcılık tartışmalarıyla siyasi gerilimin tırmandığı Almanya'da yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "insan hayatını korumak için cesur bir şekilde müdahale eden polis memurunun ölümünden dolayı derin üzüntü içinde bulunduğunu" belirterek "ülkede artan şiddet eğilimi ve siyasi ihtilafların kabalaşmasından dolayı" büyük endişe duyduğunu ifade etti. Steinmeier, "Bu şekilde devam edemez. Şiddet, demokrasimizi güçlü kılan temelleri tehdit etmektedir" uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı'ndan İslamcılık uyarısı

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, saldırı nedeniyle ilgili soruşturmanın halen sürdüğünü ve failin yasaların öngördüğü en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini belirterek "Güvenlik kurumlarımız İslamcı çevreleri sıkı takiptedir ve mücadeleyi güçlendirmeye devam etmektedir" dedi.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hür Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner de "İslamcı terörizme karşı kendimizi müdafaaya geçmek zorundayız. Bunun için güvenlik kurumlarını mali olarak güçlendirmeye devam edeceğiz. Yanlış hoşgörüye son" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla da olayda hükümetin hatalı göç ve güvenlik politikalarının payı olduğunu iddia ederek Afganistan'dan göçün durdurulmasını ve geri göndermelerin hızlandırılmasını talep etti.

Mannheim'ın bağlı bulunduğu Baden-Württemberg eyaletinin Yeşiller partili Maliye Bakanı Danyal Bayaz da İslamcılık tehlikesi karşısında uyarıda bulunarak, olayın tahmin edildiği üzere İslamcı bir saldırı olduğunun ortaya çıkması durumunda İslamcılık'ın tehlikeleri konusunda "saf olmadan, at gözlüğü takmadan, çifte standartlara başvurmadan dürüst bir tartışmanın zamanının geldiğini" söyledi.

Yeşiller partisi Eş Genel Başkanı Ricarda Lang da "İslamcılık özgür toplumun düşmanıdır ve tam buna uygun bir muamele görmelidir" dedi.

dpa/BK,HS

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