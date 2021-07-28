Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört ayrı noktada orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının Sarılar, Yeniköy, Bahçelievler ve Sorgun mahallelerinde öğlen saat 12.00 civarında çıktığı belirtildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğü bildirilen yangının yerleşim yerleri, tarım ve hayvancılık alanlarına sıçraması sebebiyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı konutlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Ayrıca alevlerin bölgedeki bir özel hastanenin yakınına gelmesi sebebiyle, hastane yetkilileri binayı boşaltıp yatan hastaları başka bir hastaneye nakletti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Yeniköy mevkiinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"Yangından 30 vatandaşımız etkilenmiştir" bilgisini paylaşan AFAD, Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 7 ambulans, 2 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edildiğini açıkladı.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirten AFAD, "Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır" bilgisini verdi.

Yerleşim yerlerine sıçradı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen "Hala devam ediyor, komple yanıyor. Yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve iş yeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölgedeki yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi, akıl almaz, kötü bir tablo" şeklinde konuştu.

Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki bazı yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için talimat verdi. Kaymakam Mustafa Yiğit, yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini belirterek şunları söyledi: "Hava sıcaklığı yüksek. Poyraz esiyor. Hava sıcaklığı 44- 45 derece. Tehdit ettiği köyleri boşalttık. Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Haremler boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor."

"Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz" diyen Kaymakam Yiğit, "Şu anda can kaybı yok ama elimizde net bilgi yok. Mahsur kalanlar olduğuna dair köylerden gelen bilgiler var. Yaralı olma ihtimali var" şeklinde konuştu.

Yiğit, merkezdeki yangınların önemli ölçüde kontrol altına alındığı, fakat köylerde yangının devam ettiği bilgisini paylaştı.

"Dört farklı noktada çıkması düşündürücü"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise yangının dört farklı noktada çıkması konusunda "Yangının dört farklı noktada birden çıkması açıkçası düşündürücü. Kundaklama şüphelerini akla getiriyor. Ancak bununla ilgili net bilgi yok" değerlendirmesi yaptı. Böcek, can ve mal kaybı olmadan yangını kontrol altına almanın öncelikli olduğunu da sözlerine ekledi.

DHA, ANKA, DW/DBN, JD

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