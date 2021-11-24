 Manş Denizi′nde göçmen teknesi battı, en az 27 ölü | Avrupa | DW | 24.11.2021

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Avrupa

Manş Denizi'nde göçmen teknesi battı, en az 27 ölü

Manş Denizi'nden İngiltere'ye giden göçmen botunun Fransa'nın Calais kenti yakınlarında batması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti. Olayın şimdiye kadar Manş Denizi’nde meydana gelen en kötü kaza olduğu açıklandı.

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Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botunun Fransa'nın Calais kenti yakınlarında batması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Fransız Polisi olayın Manş Denizi'nde şimdiye kadar meydana gelen en kötü kaza olduğunu açıkladı. Bu kazadan önce bu yıl İngiltere'ye geçmeye çalışan toplam 14 kaçak göçmenin de bölgede boğulduğu bildirildi.

Yetkililer, bir balıkçının denizin yüzeyinde yüzden cesetler gördüğünü bildirmesi sonucu Fransız devriye teknelerinin olay yerine gittiğini açıkladı. Manş Denizi’nde halen cesetlerin yüzdüğü bildirilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer olay yerinde

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in olay yerine intikal ettiği ve hastanede kazadan kurtulanları ziyaret ettiği bildirildi.

Fransız ve İngiliz yetkililer, Manş Denizi'nde havada ve denizde arama kurtarma operasyonunu birlikte yürütüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın olay üzerine hükümet kriz komitesi COBRA'yı topladığı bildirildi.

Manş Denizi'ni küçük teknelerle geçmeye çalışan göçmenlerin sayısının sonbaharla birlikte başlayan kötü hava şartlarına rağmen bu yıl arttığı bildiriliyor. Bu yıl söz konusu güzergahı kullanarak Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışanların sayısının 25 bin 700'den fazla olduğu kaydedildi. Bu rakam geçen yılın üç katına tekabül ediyor.

 

AFP,rtr / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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