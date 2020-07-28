Malezya, Güneydoğu Asya'da ülke. Kuzeyden Tayland, Güney Çin Denizi ve Brunei, doğudan Selebes Gölü, güneyden Endonezya, Singapur ve Malakka Boğazı, batıdan Hint Okyanusu'yla bitişik olan Andaman Denizi'yle çevrilidir.

Başkenti Kuala Lumpur'dur. Nüfusu 28 milyon 330 bindir. DW Türkçe'nin Malezya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.