Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Malezya

Malezya, Güneydoğu Asya'da ülke. Kuzeyden Tayland, Güney Çin Denizi ve Brunei, doğudan Selebes Gölü, güneyden Endonezya, Singapur ve Malakka Boğazı, batıdan Hint Okyanusu'yla bitişik olan Andaman Denizi'yle çevrilidir.

Başkenti Kuala Lumpur'dur. Nüfusu 28 milyon 330 bindir. DW Türkçe'nin Malezya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

28.07.2020+++ Former Malaysian Prime Minister Najib Razak arrives at Kuala Lumpur High Court in Kuala Lumpur, Malaysia July 28, 2020. REUTERS/ Lim Huey Teng

Eski Malezya Başbakanı'na 12 yıl hapis cezası 28.07.2020

Malezya’da Yüksek Mahkeme eski Başbakan Necib Rezak’ı yolsuzlukla yargılandığı ilk davada suçlu buldu. Rezak devlet kalkınma fonu 1MDB'den milyarlarca doların kaybolması ile ilgili beş ayrı davada daha yargılanıyor.
ARCHIV - 03.08.2014, Berlin: Eine türkische Wahlberechtigte zeigt vor dem Olympiastadion ihren türkischen Pass. (zu dpa «Mehr als 1000 Asylanträge von türkischen Beamten und Diplomaten» vom 01.04.2018) Foto: Daniel Naupold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Malezya Türk öğretmeni sınır dışı etti 30.08.2019

Malezya Türkiye'nin iadesini istediği Türk öğretmen Arif Komiş'i sınır dışı etti. Gülen yapılanmasına üye olduğu öne sürülen Komiş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı var.

ARCHIV - 13.10.2015, Niederlande, Gilze-Rijen: Die aus Trümmern wieder zusammen gesetzte Boeing 777 der Malaysia Airlines, die als Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde, steht in einer Halle. Die Rakete, mit der das Passagierflug vor vier Jahren abgeschossen worden ist, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. (zu dpa «Ermittlungen zu Flug MH17: Buk-Rakete kam von russischer Armee» vom 24.05.2018) Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

MH17 soruşturmasında 5 yıl sonra tutuklama talebi 19.06.2019

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen MH17 uçağına yönelik soruşturmada, 4 kişi için tutuklama talebinde bulundu. Yargılama Mart 2020'de başlayacak.
Indonesian national Siti Aisyah (C) smiles while leaving the Shah Alam High Court, outside Kuala Lumpur on March 11, 2019 after her trial for her alleged role in the assassination of Kim Jong Nam, the half-brother of North Korean leader Kim Jong Un. - An Indonesian woman accused of assassinating the North Korean leader's half-brother was to be freed March 11 after a prosecutor withdrew a murder charge against her, a judge said. (Photo by MOHD RASFAN / AFP) (Photo credit should read MOHD RASFAN/AFP/Getty Images)

Kuzey Kore liderinin üvey kardeşinin cinayet zanlısı serbest bırakıldı 11.03.2019

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmekle suçlanan iki sanıktan Endonezyalı olan Siti Aisyah serbest bırakıldı. Ancak Aisyah'ın serbest bırakılması beraat ettiği anlamına gelmiyor.

ITB Berlin 2019 - Eröffnungspressekonferenz - Emanuel Höger, Pressesprecher und Geschäftsbereichsleiter Corporate Communication der Messe Berlin; Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin; S.E. Datuk Mohamaddin bin Ketapi, Minister für Tourismus, Kunst und Kultur, Malaysia; Dr. Michael Frenzel, Präsident, Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft; Norbert Fiebig, Präsident, Deutscher ReiseVerband (v.l.n.r.) ITB Berlin 2019 - Opening Press Conference - Emanuel Höger, Spokesman, Senior Vice President Corporate Communication, Messe Berlin Group; Dr. Christian Göke, Chief Executive Officer of Messe Berlin; H.E. Datuk Mohamaddin bin Ketapi, Minister of Tourism, Arts and Culture, Malaysia; Dr. Michael Frenzel, President of the Federal Association of the German Tourism Industry; Norbert Fiebig, President of the German Travel Association (l.t.r)

Dünyanın en büyük turizm fuarı kapılarını açtı 06.03.2019

İklim değişikliğine ve artan siyasi krizlere rağmen tasalanmadan seyahat etmek mümkün mü? Turizmciler ikilemle karşı karşıya. Turist sayısı ve turizm harcamaları ise artmaya devam ediyor.

Ein nachgebauter Galgen steht am Freitag (19.02.2010) im Eingangsbereich des Neanderthal Museums in Mettmann. Er gehört zu der Sonderaustellung Galgen, Rad und Scheiterhaufen, die bis zum 27. Juni 2010 Einblicke in den gruseligen Leistungskatalog der Strafen und seine Orte im 17. Jahrhundert gibt. Foto: Roland Weihrauch dpa/lnw (zu KORR: Henker, Beil und Galgen - Museum zeigt das Grauen) Copyright: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

Malezya idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor 11.10.2018

Malezya’da hükümet idam cezasını kaldırmaya hazırlanıyor. Açıklama yapan iki bakan, idam cezası uygulamasının kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısının haftaya parlamentoya sunulacağını söyledi.
Flughafen, Kuala-Lumpur, Malaysia, Südostasien, Asien | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Malezya'daki havalimanında yaşayan Suriyeli tutuklandı 02.10.2018

Ülkesine dönmemek için yedi aydır Kuala Lumpur Havalimanı'nda kalan Suriyeli Hasan el-Kontar, "Malezya'yı utandırdığı" gerekçesiyle tutuklandı. Suriyelinin ülkesine gönderilmesi bekleniyor.
01.08.2016+++Junge Paare wegen Sex vor der Ehe in Indonesien ausgepeitscht epa05450713 An Acehnese woman is whipped in front of the public at Al Furqon Mosque, Banda Aceh, Indonesia, 01 August 2016. Three Acehnese couples were sentenced to be whipped for violating the sharia law for dating between a man and a woman, a violation of sharia law. Whipping is one form of punishment imposed in Aceh for violating Islamic Sharia law. EPA/HOTLI SIMANJUNTAK | (c) picture-alliance/dpa/H. Simanjuntak

Malezya'da lezbiyen ilişkiye kırbaç cezası 03.09.2018

Malezya'da iki kadına lezbiyen ilişki nedeniyle verilen kırbaç cezası infaz edildi. Aktivistler, vakanın eşcinsel ilişkiyi yasaklayan şeriat yasaları uyarınca kadınlara verilen ilk kırbaç cezası olduğunu belirtiyor.
30.07.2018 A stack of MH370 safety investigation report booklets is pictured at a closed door meeting with family members in Putrajaya, Malaysia July 30, 2018. REUTERS/Sadiq Asyraf

Malezya uçağının sırrı çözülemedi 30.07.2018

2014 yılında Hint Okyanusu'nda düşen Malezya yolcu uçağının sırrı çözülemedi. Bütün ihtimallerin mümkün olduğu belirtilen rapor yolcu ve mürettebat yakınlarını hayal kırıklığına uğrattı.
In this photo taken Thursday, May 24, 2018, former Malaysian Prime Minister Najib Razak, center, speaks to media as he leaves the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Office in Putrajaya in Kuala Lumpur. (AP Photo/Vincent Thian) |

Malezya'nın eski başbakanına gözaltı 03.07.2018

Malezya'da Mayıs ayında yapılan seçimleri kaybeden eski başbakan Necip Rezak, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Malezya’da tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu 27.06.2018

Malezya'nın en büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında yapılan soruşturmada eski Başbakan Necip Rezak'ın evinde çantalara saklanmış milyonlarca dolar para ve mücevher bulundu.

ARCHIV - 13.10.2015, Niederlande, Gilze-Rijen: Die aus Trümmern wieder zusammen gesetzte Boeing 777 der Malaysia Airlines, die als Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde, steht in einer Halle. Die Rakete, mit der das Passagierflug vor vier Jahren abgeschossen worden ist, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. (zu dpa «Ermittlungen zu Flug MH17: Buk-Rakete kam von russischer Armee» vom 24.05.2018) Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Putin MH17 uçağı ile ilgili iddiaları reddetti 25.05.2018

Rusya Devlet Başkanı Putin, Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Rusya tarafından düşürüldüğü iddiasını reddetti. Olayda Rusya’yı suçlayan ülkelere Hollanda ve Avustralya’dan sonra ABD de katıldı.
Bilder wurden von Oleg Vtulkin am 17.7.2014 vom Absturzort der MH17 in Grabovo (Grabowo), Ostukraine gemacht. Er hat unserer freien Mitarbeiterin Kitty Logan unterschrieben, dass wir die DW sie verwenden darf. Date: July 17th, 2014 Location: MH17 crash site Grabovo, eastern Ukraine.

Hollanda ve Avustralya'dan Rusya'ya suçlama 25.05.2018

Hollanda ve Avustralya dışişleri bakanları Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının 2014 yılında Ukrayna'da düşürülmesinden yasal olarak Rusya’yı sorumlu tuttuklarını açıkladı.
ARCHIV - 13.10.2015, Niederlande, Gilze-Rijen: Die aus Trümmern wieder zusammen gesetzte Boeing 777 der Malaysia Airlines, die als Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde, steht in einer Halle. Die Rakete, mit der das Passagierflug vor vier Jahren abgeschossen worden ist, stammte nach Angaben der Ermittler von der russischen Armee. (zu dpa «Ermittlungen zu Flug MH17: Buk-Rakete kam von russischer Armee» vom 24.05.2018) Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

MH17 soruşturmasında Rusya hedefte 24.05.2018

Uluslararası araştırma komisyonu Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının bir Rus bataryasından atılan bir füze ile düşürüldüğünü açıkladı.

Havaalanı evi oldu 13.04.2018

Terminal filmindeki Viktor Navorski'yi hatırlıyor musunuz? Suriyeli Hasan da tıpkı onun gibi. Kuala Lumpur Havaalanı'nda yaşıyor, bürokratik engeller yüzünden oradan çıkamıyor.

Deutsche Welle Global Media Forum 2017

Myanmar'da TRT World'e çalışan gazetecilere gözaltı 28.10.2017

Myanmar'da TRT World için çalışan, biri Singapur diğeri Malezya vatandaşı iki gazeteci gözaltına alındı. Gazetecilerin parlamento binası üzerinde drone aracılığıyla çekim yaptıkları ileri sürülüyor.
Daha fazlasını göster