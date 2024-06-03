Maldivler'den İsrailli turistlere yasak

Popüler tatil destinasyonlarından Maldivler, kapılarını İsrailli turistlere kapatma kararı aldı. Geçen yıl 11 bin İsrailli tatil için adaya seyahat etmişti.

Popüler tatil destinasyonlarından Maldivler, İsrailli turistlerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nin ofisinden yapılan açıklamada, İsrail pasaportu taşıyanları ülkeye kabul edilmeyeceği kaydedildi, ancak uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine dair detay verilmedi.

İçişleri Bakanlığı ise gerekli yasal düzenleme için harekete geçtiklerini, mümkün olan en kısa sürede yasağın yürürlüğe girmiş olacağını duyurdu.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Maldivler'in ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanıyor. Beyaz kumsalları ve turkuaz renkli sığ deniziyle bilinen ülkeyi geçen yıl 11 bin İsrailli turist ziyaret etmişti.

Ancak Gazze savaşının başlamasının ardından nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeye İsraillilerin ilgisi azaldı. Resmi verilere göre bu yılın ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla İsrailli turist sayısı yüzde 88 azalarak sadece 528 oldu.

İsrail'den seyahat uyarısı

Maldivler hükümeti ayrıca Filistin'e destek için bir yardım kampanyası başlattı, Filistin meselesiyle ilgilenmek üzere özel elçi görevlendirdi.

Daha önce de İsraillilere giriş yasağı uygulayan Maldivler bunu 1990'lı yıllarda kaldırmış, tam bir diplomatik ilişki tesis edilmese de iki ülke ilişkilerini geliştirmek üzere 2010'da bir dizi adım atılmıştı.

Maldivler yönetiminin son adımı üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına adaya seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Halihazırda bu ülkede tatillerini sürdürenlerden ise derhal ayrılmaları istendi.

dpa,AFP,Reuters / MUK,TY

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