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Malatya'da art arda iki deprem

3 saat önce

Malatya'da bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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Sarsıntıdan sonra Malatya'da pek çok vatandaşın geceyi dışarda geçirdiği bildiril
Malatya'da dün de depremle sarsılmıştı Fotoğraf: DHA

Malatya'da bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremden bir dakika sonra, yine aynı bölge, bu kez 4,5 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı. İlk depremin derinliği 6,35, ikinci depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.

​Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, önceki akşam da 5,3 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun" paylaşımını yaptı. 

DHA / HT, AI

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