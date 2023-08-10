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Malatya'da deprem oldu

1 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bugün saat 20.48'de, 7 kilometre derinlikte, 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.

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Depremden sonra bazı vatandaşlar sokağa çıktı, kurtarma ekipleri hazırlendı.
Depremden sonra bazı vatandaşlar sokağa çıktı, kurtarma ekipleri hazırlendı.Fotoğraf: DHA

Malatya'da Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem paniğe yol açtı.
Deprem paniğe yol açtı.Fotoğraf: DHA

Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Depremin Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi. Tunceli’den de AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği'nden (MUDAK) oluşan 30 kişilik ekip deprem bölgesine doğru hareket etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise, depremde bir metruk binanın yıkıldığını, yıkılan binadan kopan bazı taşların binanın yanından geçen bir genci yaraladığını, gencin sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi.

Vali Yazıcı öte yandan sarsıntı anında panikle balkondan atlayanlar olduğu bilgisini de aldıklarını açıkladı.

 

DHA,ANKA/TY,SÖ

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