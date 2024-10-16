Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem TSİ 10.46'da gerçekleşti. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kandilli Rasathanesi, Akuşağı-Kale merkezli depremin büyüklüğünü 6,0; derinliğini de 6,5 km olarak açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünün 6 olduğunu duyurdu. USGS, depremin merkez üssünün de Malatya'nın Doğanyol ilçesinin 18 kilometre batısı olduğunu bildirdi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin 6,1 büyüklüğünde olduğunu ve 9 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Reuters haber ajansı, depremin Suriye'nin kuzeyinde de hissedildiğini bildirdi.

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. AFAD ve ilgili kurumların Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli'de saha çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Yerlikaya, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam üç binada kısmi çökme meydana geldiğini duyurdu. Yerlikaya ayrıca, "112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341'i bilgi; 33'ü de yardım amaçlı çağrıdır" dedi.

Eğitime ara

Depremin ciddi şekilde hissedildiği Diyarbakır'da ve diğer illerde insanlar şiddetli sarsıntının ardından evlerini terk ederek sokaklarda toplandı.

Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

AFAD depremin ardından Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli'de yürütülen saha çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.

Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde toplam dört binada hasar meydana geldiğini, Elazığ ilinde kısmi hasar gören bir binadaki dört kişinin sağ olarak kurtarıldığını duyuran AFAD, ayrıca deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar geldiğini açıkladı.

Görür uyardı: Hasar gören binalardan uzak durun

Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından yaptığı paylaşımda Doğu Anadolu Fay Zonu üzerindeki depremin 6,0 büyüklüğünde olduğuna ve bu fayın 2020 Elazığ depremi nedeniyle büyük ölçüde kırıldığına dikkat çekti. Görür, "Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerine yer verdi.

Ancak Görür daha sonra "Elazığ’daki ve Malatya’daki hemşehrilerime duyuru" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım daha yaptı. Görür bu paylaşımında, "Malatya ve Elazığ yörelerinde DAF üzerinde afet boyutunda bir deprem beklemiyorum ama son depremlerde zarar gören, hasar gören binalardan uzak duru. Bunlarda yıkım olabilir" diye uyardı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da saha taramalarının devam ettiğine dikkat çekilirken "Depremde şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

DW/ DA, CÖ

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