Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde bazı hasarlı binalar yıkıldı, en az bir kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da TSİ 12.04'te 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD, "Deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır" açıklamasında bulundu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, daha sonra yaptığı açıklamada, "Beş binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 69 yaralımız hastanelere sevk edildi" bilgisini paylaştı.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

DW/CÖ,JD