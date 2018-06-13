Makedonya Cumhurbaşkanı'ndan isim değişikliğine veto

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, ülkesinin isminin değiştirilmesi konusunda Yunanistan ile varılan anlaşmayı imzalamayacağını açıkladı.

Anlaşmanın anayasaya aykırı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaparak "Makedonya milli kimliğini, Makedonya ulusunu, Makedonya dilini ve Makedon tipi birlikte yaşama anlayışını tehlikeye atacak fikir ve önerileri kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı kast ederek, yapılan anlaşmanın başka bir devletin emrine girme ve o devlete bağımlı olma anlamına geldiğini söyledi.

İvanov, anlaşmanın yasal sonuçları olacağını ve dolayısıyla suç teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

İkinci kez veto edemez

Makedonya anayasasına göre parlamentonun anlaşmayı oylayıp onaylanmak üzere tekrar Cumhurbaşkanı'na göndermesi durumunda İvanov'un bir daha veto etme yetkisi bulunmuyor.

Associated Press haber ajansına konuşan parlamento sözcüsü Talat Cafer, anlaşmanın milletvekilleri tarafından gelecek hafta tekrar oylanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Parlamentoda yapılan ilk oylamada Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'in "evet" kampı 69 oyla anlaşmayı onaylamıştı. Muhalefetteki 31 milletvekili ise oylamayı boykot etmişti.

Anlaşmanın ikinci kez İvanov'un önüne gelip onaylanmasının ardından halk oylaması gerekiyor. İlgili referandumun sonbahar aylarında yapılması bekleniyor. Referandumdan olumlu bir sonuç çıkması durumunda anlaşmanın Makedonya anayasasına girebilmesi için parlamentoda tekrar bir oylama yapılması ve milletvekillerinin üçte ikisinin onayı gerekiyor.

Pazartesi akşamı konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Zaev, anlaşmanın referandumda onaylanmaması halinde istifa edeceğini söyledi.

İhtilaf Yugoslavya'ya dayanıyor

İki ülke arasındaki isim ihtilafı Yugoslavya'nın dağılmasından bu yana devam ediyor. Yugoslavya'yı oluşturan altı federal cumhuriyetten birisi olan Makedonya, parçası olduğu Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ismini Makedonya Cumhuriyeti olarak ilan ederek 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştı.

Ancak Atina, Makedonya ismini Antik Yunan mirası olarak görmesinden dolayı Üsküp'ün uluslararası kurumlarda bu şekilde anılmasına karşı çıkıyordu. Üsküp yönetimi, yıllardır süren ihtilafa geçici çözüm olarak BM nezdinde Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ismiyle tanınıyor.

Soruna kalıcı bir çözüm bulmak için Haziran ayı başlarında Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Yunan mevkidaşı Alexis Tsipras arasında yapılan anlaşma uyarınca Makedonya'nın tam isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

İsim ihtilafından dolayı Üsküp yönetimi Avrupa Birliği ve NATO'ya üyelik konularında bugüne kadar Yunanistan'ın vetosu ile karşı karşıya kalıyordu. Yeni anlaşmanın her iki ülkede de yürürlüğe girmesi durumunda Atina'nın Üsküp yönetimine karşı uyguladığı veto rejiminin değişmesi bekleniyor.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, solda, Yunan mevkidaşı Alexis Tsipras ile

AP,rtr,dpa/ÇÖ,BK

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