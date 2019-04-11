Mahkemeye çıkarılan Assange tutuklandı

2012'de sığındığı Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinde öğle saatlerinde gözaltına alınan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İngiliz basını, İsveç'te tecavüz suçlamasıyla hakkında dava açıldığı dönemde yetkili makamlara teslim olmadığı gerekçesiyle Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin Assange'ı suçlu bulduğunu duyurdu.

Assange'ın kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiğini söyleyen İngiliz yargıç Michael Snow, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bay Assange'ın davranışı, bencil çıkarlarının ötesine geçemeyen bir narsistinkine benziyor. Makul bir özür iletmek konusunda ilerleme kaydedemedi" dedi.

Hakkındaki suçlamayı reddeden Assange'ın cezasının ileriki bir tarihte açıklanacağı belirtiliyor. 47 yaşındaki Assange'ın 12 aya kadar hapis cezası alabileceği aktarılıyor.

Ekvador'un Assange'a tanınan sığınma hakkını geri çekmesinin ardından İngiliz polisi öğle saatlerinde Knightsbridge'deki büyükelçilik binasına giderek Wikileaks'in kurucusunu gözaltına almıştı. Polis, Ekvadorlu yetkililerin kendilerini elçilik binasına çağırması üzerine Assange'ı gözaltına aldığını duyurmuştu.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange'ın sığınma hakkını geri çekmelerine ilişkin Twitter üzerinden paylaştığı mesajında karara gerekçe olarak Assange'ın "uluslararası sözleşmeleri defalarca ihlal etmesini" göstermişti.Moreno mesajında "Sayın Assange'ın saygısız ve saldırgan davranışı, bağlı olduğu kurumun Ekvador'a yönelik düşmanca ve tehditkar açıklamaları, özellikle uluslararası anlaşmaların çiğnenmesi, Bay Assange'ın sığınma hakkının sürdürülebilir ve geçerli olmasını imkansız kılan bir noktaya getirmiştir" dedi.

Assange'ın sınır dışı edilmesi için ABD devrede

Assange'ın gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Assange hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. Barack Obama döneminde başlatılan soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar sonucu Assange'ın beş yıla kadar hapse mahkum edilebileceği belirtiliyor.

Assange'ın tutuklanmasının ardından açıklama yapan avukatı Jennifer Robinson, müvekkilinin ABD'ye iade edilmemesi için mücadele edeceklerini söyledi. Assange, Amerika Birleşik Devletleri'nin sınır dışı edilmesi talebiyle açtığı dava kapsamında 2 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Yedi yıldır Ekvador büyükelçiliğindeydi

İngiltere'de mahkeme, 2010 yılında Assange'ın iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu gerekçesiyle Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Assange hakkında İsveç'te açılan davalar, 2017 yılında düşürülmüştü.

Wikileaks adlı sitenin kurucusu olan Julian Assange, 2010 yılında ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.

AFP,rtr,AP/ÖA,BK

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