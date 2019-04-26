 Mahkeme: ZDF televizyonu NPD’nin seçim spotunu yayınlamamakta haklı | ALMANYA | DW | 27.04.2019

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ALMANYA

Mahkeme: ZDF televizyonu NPD’nin seçim spotunu yayınlamamakta haklı

Koblenz Yüksek İdare Mahkemesi aşırı sağcı parti NPD’nin seçim spotunu yayınlamayı reddeden ZDF’i haklı buldu. Mahkeme tanıtım filminin yasaları ihlal ettiği sonucuna vardı.

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Koblenz Yüksek İdare Mahkemesi, Alman kamu televizyonu ZDF'in aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NDP) seçim spotunu yayınlamamasını haklı buldu. Rhein-Zeitung'un haberine göre, Cuma günü konuyu ele alan mahkeme, NPD'nin Avrupa Parlamentosu için hazırladığı seçim tanıtımının ilgili ceza yasalarını belirgin bir şekilde ihlal ettiği sonucuna vardı. Habere göre, mahkemenin kararına gerekçe olarak hazırlanan filmin "Almanya'da yaşayan yabancıları kötü niyetli bir şekilde aşağılaması, insanlık onurlarına saldırıda bulunması ve kamu huzurunu bozacak unsurlar taşıması” gösterildi.

Protestan Haber Ajansı (epd), ZDF yönetiminin mahkemenin kararını teyit ettiğini ancak karara ilişkin değerlendirmede bulunmadığını yazdı.

NPD'nin avukatı Peter Richter epd'ye yaptığı açıklamada, kararı eleştirerek, Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını belirtti.

Mainz İdare Mahkemesi'nin NPD'nin başvurusunu reddetmesinin ardından parti bir yüksek mahkeme olan Koblenz Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Federal Anayasa Mahkemesi, NPD'nin seçim spotunun yayınlanması konusunda son kararı verecek.

Mahkemenin Alman İkinci Televizyonu ZDF'e ilişkin kararının, bir diğer kamu televizyonu olan ARD'yi etkilemeyeceği belirtiliyor. Alman Birinci Televizyonu ARD'de yayınlanacak seçim spotları ile ilgili hukuki incelemeyi Berlin-Brandenburg Radyo ve Televizyon Kurumu (rbb) yapıyor. Rbb'den yapılan açıklamaya göre, NPD'nin yayınlatmak istediği spot geçen Perşembe günü halk arasında nefreti yayma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle reddedildi.

Almanya'da kamu televizyonları, partilerin seçim spotlarını yayınlamakla yükümlü. Ancak, seçim spotlarındaki içeriğin yasaları ihlal etmesi durumda, bu tanıtımları yayınlamama hakları bulunuyor.

AFP,edp/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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