Mahkeme NPD gösterisine yasak kararını bozdu

Aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD), kamu yayıncılık kuruluşu NDR ve üç gazeteciye karşı Cumartesi günü Hannover'de düzenlemeyi planladığı gösteri güvenlik birimleri ile yargı arasında ihtilafa neden oldu.

NPD'nin gösterisini "basın özgürlüğünü ihlal edeceği" ve "kamu güvenliği için tehdit oluşturacağı" gerekçesiyle yasaklayan Hannover Polis Teşkilatı'nın kararı NPD'nin başvurusu üzerine İdare Mahkemesi'nce bozuldu. Karara itiraz eden emniyet teşkilatı bir üst mahkeme olan Lüneburg Yüksek İdare Mahkemesi'ne şikayet dilekçesi verdi. Gösterinin düzenlenip düzenlenmeyeceğine üst mahkeme karar verecek.

Hannover Emniyet Teşkilatı, "kamuya açık kaynaklardan NPD'nin planladığı gösterinin kamu güvenliğine muazzam bir tehdit oluşturacağına yönelik bulgulara ulaşıldığını" açıkladı.

Mahkemenin kararında ise planlanan gösterinin basın özgürlüğü gibi temel hakların teminatını doğrudan değil, "dolaylı yoldan" tehlikeye attığı savunuldu.

Mahkemenin kararını eleştiren Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, NPD'nin üç gazeteciyi doğrudan hedef aldığını söyledi.

Gösterinin emniyet tarafından yasaklanması üzerine Hannover İdare Mahkemesi'ne acil başvuruda bulunan NPD, yasağın kaldırılmasını talep etmişti. Mahkemeden yapılan açıklamada, iptal başvurusunun gün içinde değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacağı duyurulmuştu.

"Karl için intikam"

NPD'nin tepki gösterdiği gazeteciler Julian Feldmann, David Janzen ve Andre Aden aşırı sağla ilgili haberlerinden dolayı ölüm tehditleri almıştı. NDR'e de çalışan Feldmann, 2018 yılı Kasım ayında eski SS subayı Karl Münter ile yaptığı söyleşiyi haberleştirerek kamuoyunun gündemine gelmişti. Geçen Eylül ayında ölen Münter, Yahudi Soykırımının yaşanmışlığı ve o dönem 6 milyon Yahudi'nin öldürüldüğü konusunda şüphesini dile getirmiş, Fransa'daki bir SS katliamını "kaçanları tabii vuracaktık” sözleriyle savunmuştu. Aşırı sağcı çevreler Feldmann'ı, gazeteci kimliğini ve yanında kamera bulunduğunu saklayarak "yaşlı bir adamı emellerine alet etmekle” suçlamış, Münter'in kamuoyunda "hedef gösterilmesinin ardından evine girilerek taciz edildiği ve evinin soyulduğu" iddia edilmişti. Hannover'da son günlerde üzerinde "Karl için intikam" yazan broşürlerin görüldüğü öne sürülüyor.

Gazeteci ve aynı zamanda aşırı sağa karşı Braunschweig'da faaliyet gösteren bir ittifakın sözcüsü olan Janzen de son dönemde ölüm tehditleri almıştı. Fotoğrafçı Andre Aden de aşırı sağ gruplara karşı çalışmalarıyla tanınıyor.

Karşı gösteriler düzenlenecek

NPD'nin gazetecileri hedef göstermesi ve açıkça tehdit etmesi tepkilere yol açtı. Almanya'da gazeteciler, başta aşırı sağcı çevreler olmak üzere basın özgürlüğüne yönelik saldırı, tehdit ve artan baskı girişimlerini kınayan bir bildiri yayınladı. Medya kuruluşları, yargı ve siyasete yönelik kaleme alınan çağrıda basın özgürlüğünün daha iyi korunması talep edildi.

Aralarında sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda kuruluş Cumartesi günü için planlanan gösteriyi protesto hazırlığında. Birleşik hizmetler sendikası Ver.di, NPD'nin gösterisinin yasaklanması halinde de karşı gösterilerin yapılacağını duyurdu.

Yaklaşık 2 bin kişinin katılması beklenen karşı gösteride Hannover'ın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay'ın da bir konuşma yapacağı kaydedildi.

DW, dpa, epd, AFP/TY, SÖ, EC, JD

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