Maduro’dan orduya: ABD müdahalesine hazır olun

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile birlikte Cojedes eyaletindeki bir askeri üssü ziyaret eden Maduro burada 5 bin askere hitaben bir konuşma yaptı. Maduro "Eğer ABD imparatorluğu bir gün bu topraklara, bu kutsal toprağa dokunmaya cüret edecek olursa ellerinizde silahlarla anavatanı savunmaya hazır olun” dedi. Maduro'nun bu konuşma televizyonlardan da canlı olarak yayınlandı.

Öte yandan dünyada 50'den fazla ülke tarafından ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanınan muhalif lider Juan Guaido'nun Cumartesi günü yaptığı gösteri çağrısına katılım düşük oldu. Barquisimeto kentinde Ulusal Muhafızlar'ın sayısı yüzlerle ifade edilen göstericilere gözyaşartıcı gaz sıkarak dağıttığı belirtiliyor.

ABD tarafından yapılan açıklamalarda askeri müdahale seçeneğinin de masada olduğu ifade ediliyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün konuyla ilgili Venezuela halkına hitaben bir videokonferans yayınaldı. "Kurumlarınızı, ordunuzu ve onların liderlerini en yüksek standartlarda tutabilir ve demokrasiye geçişi talep edebilirsiniz” diyen Pompeo, "ABD bu arayışınızda kararlı bir biçimde sizin yanınızdadır” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta içinde Venezuela'daki siyasi krizi görüşmüştü. Trump görüşmeye ilişkin "Putin'in Venezuela'da pozitif şeylerin gerçekleşmesini görmenin dışında Venezuela'ya müdahil olmak gibi bir niyeti yok" demişti.

AFP / EC, MK

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