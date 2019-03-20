Maduro'dan insan hakları gözlemcilerinin kamplara girişine izin

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’i kabul etti. Michelle Bachelet, Cuma akşamı başkent Caracas'ta yaptığı açıklamada "Hükümet, koşulları incelemek ve tutuklularla konuşmak için ekibimin kamplara girişini garanti altına almayı kabul etti" şeklinde konuştu.

Bachelet, Venezuela makamlarını farklı görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade ettikleri için özgürlüğünden olan herkesi serbest bırakmaya çağırdı.

"Herkesin talebi adalet"

Şilili BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Venezuela'ya yaptığı ziyaret sırasında insan hakları ihlallerinden etkilenenlerin yakınlarıyla da bir araya geldi. Demir parmaklıklar ardında tutulan bu kişilerden bazılarının korkunç işkencelere maruz kaldığını belirten Bachelet, hükümet destekçisi olan bazı kişilerin de şiddetten nasibini aldığını kaydetti. Bachelet konuştuğu kişilerin tamamının talebinin adalet olduğunu söyledi.

Bachelet, Devlet Başkanı Maduro'nun yanı sıra, bazı bakanlar ve geçen Ocak ayında kendisini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ile de görüştü.

Bachelet görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada insan haklarının kişisel ihtiraslardan daha önemli olduğunu vurgulayarak "30 milyondan fazla Venezuelalı'nın kaderi, baştaki politikacıların insan hakları konusunu; kişisel, ideolojik ve siyasi hırslarının önüne koyma konusundaki beceri ve yeteneğine bağlı" şeklinde konuştu.

dpa/BW,SÖ

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