Maduro’dan AB ülkelerine tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’yu tanıyan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tepki gösterdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Venezuela halkının egemenliği herhangi bir yabancı ülkenin tanımasına bağlı değil" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Caracas’ın "darbe planlarını desteklemeye son verene kadar, bu hükümetlerle ikili ilişkileri derhal bütünüyle gözden geçireceği" belirtildi.

AB'nin Maduro'ya erken seçim tarihi açıklaması için verdiği mühletin sona ermesinin ardından, Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Portekiz, Çekya, Polonya, Finlandiya ve Lüksemburg Guaido’nun geçici devlet başkanlığını tanıdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi günü Berlin’de yaptığı açıklamada, "Almanya için Juan Guaido, Venezuela Anayasası’na göre en kısa zamanda, özgür ve adil seçimleri düzenlemekle görevli geçici devlet başkanıdır" ifadesini kullandı.

İtalya ortak açıklamayı veto etti

Ancak AB ülkelerinin Venezuela krizi konusunda ortak bir açıklama yapmasının İtalya tarafından engellendiği belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, "İtalyan hükümeti girişimi veto etmeseydi, Avrupa (Venezuela'ya ilişkin) ortak bir karar alacaktı" dedi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) AB diplomatlarından edindiği bilgiye göre, açıklama ile Guaido'ya siyasi desteğin vurgulanması hedefleniyordu. Venezuela krizinin İtalya'daki koalisyon hükümetinde de görüş ayrılığına yol açtığı belirtiliyor. Koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi Devlet Başkanı Maduro'nun desteklenmesine, popülist Beş Yıldız Hareketi ise muhalif lider Guaido'nun desteklenmesine karşı çıkıyor.

Muhalif lider Juan Guaido

Maduro Papa'dan arabuluculuk talep etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile diyalog arayışını da sürdürüyor. Maduro, Papa Frençesko'dan Venezuala’daki siyasi krizin aşılmasında arabuluculuk yapmasını istedi. Maduro, İtalyan SkyTG24 televizyonuna verdiği mülakatta, Katolik kilisesinin ruhani liderine bir mektup yazarak, diyalog sürecinde arabulucu rol oynamasını talep etti.

Meksika, Uruguay ve Bolivya ile Karayipler Topluluğu (CARICOM) temsilcilerinin Perşembe günü diyalog sağlanması için düzenlenecek toplantıya katılacağını belirten Maduro, Papa'nın da buna destek vermesini umduğunu ifade etti.

Guaido'dan orduya çağrı

Siyasi krizin yanı sıra ağır bir ekonomik kriz yaşayan Venezuela'da gıda, ilaç ve günlük hayatta ihtiyaç duyulan malzemelerde sıkıntı yaşanıyor. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, orduya çağrıda bulunarak, uluslararası yardımın ülkeye getirilmesini talep etti. Guaido, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Ülkeye yardım sevkiyatı yapılmalı" dedi. Orduya çağrı yapan Guaido, "Anavatanın askerleri, umudumuz size bağlı. Yardım malzemeleri annelerinizi, çocuklarınızı ve komşularınızı kurtaracak" şeklinde konuştu.

Venezuela için yardımların Kolombiya, Brezilya ve Karayiplerde bir adada toplanması ve ülkeye nakledilmesi öngörülüyor. Ancak Venezuela sınırlarını denetleyen ordunun izni olmaksızın, yardım malzemeleri ülkeye getirilemiyor.

Bunun yanı sıra Devlet Başkanı Maduro, ülkeye yardım gönderilmesini reddediyor. Almanya'nın yanı sıra ABD ve Kanada, Venezuela'ya yardıma hazır olduğunu açıklamıştı.

AFP,dpa,rtr/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe