Maduro karşıtı protesto çağrısı yapan askerler gözaltına alındı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulunan 27 asker gözaltına alındı. Söz konusu askerler, Pazartesi günü sosyal medyada yayınladıkları bir videoda halka Maduro'yu protesto için "sokağa çıkma" çağrısında bulundu.

Venezuela emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, videoyu yayınlayan kişilerin kısa süre içinde gözaltına alınarak, ifade verdikleri belirtildi. Venezuela'da muhafelet partileri ise ordu mensubu gruba destek verdiklerini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "küçük bir grup olan saldırganların" Venezuela Ulusal Muhafız birliği mensubu oldukları belirtildi. Maduro'ya karşı protesto çağrısı yapan askerlerin, Petare kentindeki askeri bir üsten silah çaldığı ve üste görevli dört askeri rehin aldıkları ifade edildi. Bunun ardından, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Cotiza'daki bir kışlaya giden grubun, burada videoyu çektiği aktarıldı.

Videoda grubu temsilen konuşan asker, Maduro'nun devlet başkanlığını tanımadıklarını vurgulayarak, halka protesto gösterileri düzenleme çağrısında bulundu. Videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra grup üyeleri gözaltına alındığı ve çalınan silahlara el konduğu belirtildi. Savunma Bakanı Vladimir Padrino, halka protesto çağrısında bulunan ordu mensuplarına "yasaların bütün sertliğinin" uygulanacağını açıkladı.

Yapılan çağrı üzerine Caracas'ın kuzeyindeki üssün önünde toplananlara ise asker ve polisten oluşan güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

Muhalefetten askerlere destek

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido askerlere destek verdi

Maduro karşıtı askerler muhalefet tarafından desteklendi. Muhalefetin kontrolünde olan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ordu içinde ortaya çıkan bu durumun ülkedeki "genel hissin" bir göstergesi olduğunu belirtti. Muhalefet, Çarşamba günü Maduro'ya karşı protesto gösterileri planlıyor.

Ulusal Meclis, geçen hafta Maduro'yu "devlet başkanlığını gasp etmekle" suçlamış ve Maduro'ya karşı direniş gösteren askerler için bir af çıkartılması kararını almıştı. Ancak, Yüksek Mahkeme Pazartesi günü, Ulusal Meclis'in aldığı bu kararın geçersiz olduğuna hükmetti. Guaido, yaklaşık bir hafta önce Maduro'ya karşı protesto gösterisi çağrısında bulunduğu gerekçesiyle, istihbarat tarafından kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.

Ekonomik krizin hüküm sürdüğü Venezuela'da, Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin ederek ikinci dönem görevine başlamıştı. Ülkede Mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimleri muhalefet tarafından boykot edilmişti.

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AFP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe