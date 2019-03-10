 Maduro kabinesini yeniliyor | DÜNYA | DW | 18.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Maduro kabinesini yeniliyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bakanlar kurulunu yenilemek amacıyla kabinesindeki tüm bakanların istifasını istedi. Muhalif lider Juan Guaido ise "Özgürlük Operasyonu" adı altında yeni gösteriler planlıyor.

Venzuela 2016 | Nicolas Maduro, Präsident mit Mango (picture-alliance/dpa/m. Gutierrez)

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kabinesini sil baştan yenilemeye hazırlanıyor. Başkan Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni kabine ile ülkenin her türlü tehdide karşı korunmasının amaçlandığını ifade etti. Venezuela hükümetinde yer alan 30 bakandan kaçının bu istifa çağrısına olumlu cevap vereceği ve kabineye kaç yeni bakan gireceği bilinmiyor. Maduro son olarak, geçen yıl yeniden devlet başkanlığına seçilmesinin ardından kabineye yeni bakanlıklar eklemiş ve bazı bakanları değiştirmişti.

Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülkede geçen Ocak ayından bu yana iktidar mücadelesi yaşanıyor. Son olarak ülkenin tamamında günlerce etkili olan elektrik kesintisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ambargosu altındaki ülkede yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmıştı.

Guaido mücadelesine devam ediyor

Venezuela Kundgebung und Protest von Juan Guaido in Guacara (Reuters/C. Jasso)

Diğer yandan kendini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden ve başta ABD olmak üzere çok sayıda Batı ülkesiyle Orta ve Latin Amerika ülkelerinin çoğu tarafından resmin tanınan Juan Guaido da mücadelesini sürdürüyor. Pazar günü Vargas eyaletini ziyaret eden Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halkın, Maduro’yu iktidardan indirmek için organize olması gerektiğini söyledi.

Guaido’yu destekleyen kitlelerin de ülkenin çeşitli kentlerinde gösterilere devam ettikleri bildiriliyor. Maduro tarafından feshedilen Venezuela Meclisi’nin başkanı 35 yasındaki Guaido, "Özgürlük Operasyonu" adını verdiği hareketle, Maduro’ya karşı başlattığı mücadeleye ivme kazandırmak istiyor. Taraftarlarıyla başkent Caracas’taki başkanlık sarayına yürüyeceğini açıklayan Guaido bu eylemin tarihini ise henüz açıklamadı.

rtr, dpa /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Guaido: Hep beraber Caracas'a geleceğiz

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido ülkedeki tüm hükümet karşıtlarına başkente yürüyüş düzenleme çağrısında bulundu. Maduro ise elektrik kesintilerinin giderilememesinden “yeni bir siber saldırıyı” sorumlu tuttu. (10.03.2019)  

Maduro Brezilya sınırını kapatıyor

Venezuela lideri Maduro, hükümetine yönelik komplo olarak gördüğü insani yardımların ülkeye girişini engellemek için bir adım daha atarak Brezilya sınırını kapatma emri verdi. (21.02.2019)  

Krizlerle yakınlaşan iki ülke: Türkiye ve Venezuela

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler Caracas'taki siyasi krizle daha da pekişti. Son yıllarda giderek güçlenen ilişkilerde 2018'de başlayan altın ticareti de önemli rol oynuyor. (30.01.2019)  

Benzer içerik

Venezuelan Krise l Anti-Regierungsdemonstration l Oppositionsführer Juan Guaido

Guaido: Hep beraber Caracas'a geleceğiz 10.03.2019

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido ülkedeki tüm hükümet karşıtlarına başkente yürüyüş düzenleme çağrısında bulundu. Maduro ise elektrik kesintilerinin giderilememesinden “yeni bir siber saldırıyı” sorumlu tuttu.

Venezuela - Krise | US-Botschaft in Caracas

Tüm ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk etti 14.03.2019

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Venezuela'daki büyükelçilikte kalan son Amerikalı diplomatların da ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Büyükelçilik binasındaki ABD bayrağı indirildi.

Venezuela Deutscher Botschater Daniel Kriener in Caracas

Alman büyükelçiyi sınır dışı kararına tepki 07.03.2019

Venezuelalı muhalif lider Guaido, hükümetin Almanya'nın Caracas Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etmesini eleştirdi, "Maduro rejimi Venezuela'ya yardım eden kimseyi affetmiyor" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien US Soldaten bei Manbidsch (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

ABD'den "Suriye'de bin asker kalacak" iddiasına yalanlama

ABD, Suriye'de yaklaşık bin asker bırakacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Genelkurmay Başkanı, Türkiye'nin güvenlik endişeleriyle ilgili detaylı askeri planlamanın sürdüğünü ve sonuca yaklaşıldığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  