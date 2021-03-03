 Macron′dan Türkiye’ye seçimlere karışmama uyarısı | AVRUPA | DW | 24.03.2021

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AVRUPA

Macron'dan Türkiye’ye seçimlere karışmama uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye’yi gelecek yıl Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine karışma girişimleri konusunda uyardı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'yi gelecek yıl Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine karışma girişimleri konusunda uyardı. France 5 televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Macron, bu yönde "açık tehditler" bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir belgeselin de gösterildiği televizyon programında yer alan Macron "Gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale girişimleri olacak" dedi. Macron "Bunu kabul edilemez olarak görüyorum. Not edilmiş durumda, tehditler üstü kapalı değil" dedi.

"Devlet yalanları"

Seçimlere müdahalenin "kamuoyuna oynamak" biçiminde olacağını ifade eden Macron Türkiye'de geçen yıl hükümet yanlısı medyanın kendisi ve Fransa hakkında "yalanlar" yaydığını söyledi. "Geçen sonbaharda çok açık bir biçimde bir yalanlar siyaseti vardı" diyen Macron "Devlet yalanları, Türk devleti tarafından kontrol edilen medyanın, Katar kontrolündeki belli büyük kanalların yaydığı yalanlar" ifadelerini kullandı. Macron "Yorumlarım çarpıtıldı ve Fransa İslamla sorunu olan bir ülkeymiş gibi sunuldu" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Fransa'da Samuel Paty adlı bir öğretmen ifade özgürlüğünü anlatmak amacıyla derste Charlie Hebdo'nun Muhammed Peygamber karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle radikal İslamcı bir öğrencisi tarafından 16 Ekim 2020 tarihinde öldürülmüştü. Macron bunun üzerine radikal İslamcılarla daha etkin bir biçimde mücadele edeceklerini açıklamış, Türkiye ve başka ülkelerin Fransa'daki camiler üzerindeki nüfuzunu sınırlandırmak üzere adımlar atacaklarını söylemişti. O dönem hazırlıklarına başlanan "İslamcı bölücülükle mücadele yasası" Şubat 2021'de Fransa'da meclis tarafından kabul edildi. Yeni yasal düzenleme uyarınca ibadet için kullanılan tesislerde siyasi toplantılar yapmak veya seçim propagandası sergilemek, dağıtmak veya yaymak yasaklandı. Böylece Türkiye'nin daha önceki seçimlerde olduğu gibi DİTİB tesislerini seçim bürosu olarak kullanması da yasaklanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"Zihinsel tedaviye ihtiyacı var"

Erdoğan Ekim 2020'de Kayseri'de yaptığı bir konuşmada "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Erdoğan "İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Seçimlerde akıbetini göreceğiz. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendisine bir şey kazandırsın" demişti. Bu sözler üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Paris'e çağrılmıştı.

"Macron, Fransa'nın başına beladır"

Erdoğan Aralık ayında yaptığı bir konuşmada da "Macron tabii Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da 2022 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 43 yaşındaki Macron'un yeniden aday olması bekleniyor.

DW, AFP / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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