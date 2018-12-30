 Macron′dan Putin′e: Suriye′deki Kürt güçler muhafaza edilmeli | DÜNYA | DW | 03.01.2019

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DÜNYA

Macron'dan Putin'e: Suriye'deki Kürt güçler muhafaza edilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus mevkidaşı Putin ile ABD'nin asker çekme kararı sonrası Suriye'deki durumu ele aldı. Macron, Batılı ülkelerin Suriye'deki müttefiki Kürt güçlerin muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

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Suriye yönetimi, ülkenin kuzeyi ile ilgili varılan anlaşma gereği 400 YPG mensubunun Menbiç'ten çekildiğini açıkladı. YPG, Menbiç'te kontrolü devralması için Şam'a çağrıda bulunmuştu. (02.01.2019)

Suriye'de en düşük can kaybının 2018'de yaşandığı açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre 2018'de 19 binden fazla insan öldü. Ölenlerin bin 437'sini çocuklar oluşturuyor. (31.12.2018)

Reuters, Suriye'den çekilme çerçevesinde ABD'li komutanların YPG'ye verilen silahların geri alınmamasını önerdiğini iddia etti. Konuyla ilgili son kararı ABD Başkanı Donald Trump verecek. (29.12.2018)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı ülkelerin IŞİD'le savaşan Suriye'deki Kürt müttefiklerinden vazgeçmesini istemiyor. Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin asker çekme kararı sonrası Suriye'deki son durumu ele aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı'nın görüşmede "İslamcı terörizmle mücadeleye aralıksız bağlılıkları düşünüldüğünde, koalisyonun müttefiklerinin, bilhassa Kürtlerin, muhafaza edilmesi gerektiği" konusunu dile getirdiği belirtildi. Macron, Suriye'de ABD'nin önderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından IŞİD'e karşı yürütülen savaşın sona ermediğini de vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen bölge ülkelerden biri olan Rusya, Suriye'deki dönüşümde kilit ülkeler arasında yer alıyor. Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde Astana'da başlatılan diplomatik çözüm girişimine katlı sağlıyor.

Trump'tan Kürtlere destek mesajı

YPG'nin bünyesinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliği konusu ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı sonrası gündeme gelmişti.

Trump dün yaptığı açıklama da Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından da bölgedeki Kürtlere desteğin süreceğini söylemişti. Suriye'den çekilme planı çerçevesinde ABD'li komutanların YPG'ye verilen silahların geri alınmamasını önerdiğini iddia edilmişti.

Daha fazlasını okumak için: Reuters: ABD'li komutanlar YPG'den silahların geri alınmamasını önerdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri buluyor. Amerikan askerleri, SDG başta olmak üzere IŞİD'le savaşan yerel güçlere destek sağlıyor. ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'deki hava operasyonlarında 2014 yılında başlamıştı. ABD'nin desteği ile SDG, IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'yı 2017'de örgütten temizlemişti.

dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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