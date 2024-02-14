Macron'dan İsrail'e Refah tepkisi

İsrail'in Gazzelilerin sığındığı son nokta konumundaki Refah'a operasyon planlarına gelen tepkiler artıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çarşamba günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'deki ölü sayısının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, İsrail'e bölgedeki operasyonlarını durdurma çağrısında bulundu. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un görüşmede özellikle Gazze'nin güneyindeki Refah'a bir operasyona kesin biçimde karşı olduğunu dile getirerek, böyle bir saldırının ancak daha büyük bir insani felakete yol açacağını belirttiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazzeliler için son sığınma noktası konumunda olan Refah'taki İslamcı militanları yok ederek Hamas'ın elinde bulunan rehineleri kurtarmayı hedeflediğini belirtiyor. Sivillerin bölgeden tahliye edilmesi çağrısı yapılırken bu tahliyenin nasıl ve nereye gerçekleşebileceğine ilişkin detaylı bir plan ise sunulmuş değil.

Fransa liderinin Netanyahu'yla görüşmesinde daha fazla gecikmeden acilen bir ateşkes anlaşmasına varılmasının gerekliliğini de vurguladığı, bu tür bir anlaşmanın tüm sivillerin güvenliğini ve acil yardımların ulaşmasını garanti altına altına alacağını İsrail liderine hatırlattığı belirtildi.

Bölgeye insani yardımların yetersizliğine dikkat çeken Macron, yardımların Gazze'ye ulaşması için Aşdod limanının açılmasının önemini vurguladı. Macron, İsrail Başbakanı ve tüm İsrailli liderlere; İsrail vatandaşlarına ancak bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabileceğine inandığı barış dolu bir gelecek sunma cesaretini gösterme çağrısı da yaptı.

Ateşkes sürecinde tıkanma

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki tıkanıklık aşılamazken taraflar ilerleme sağlanamayan sürece ilişkin birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hamas tarafından rehinelerin serbest kalmasına ilişkin süreçte arabulucu rolünü üstlenen Mısır'a iletilmiş yeni bir öneri olmadığını savundu.

Hamas'ın hayal ürünü taleplerine boyun eğmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, ancak örgütün benimsediği pozisyonda bir değişikliğe gitmesi halinde müzakerelerin ilerleyeceğini kaydetti.

Hamas ise sürecin tıkanmasından İsrail'i sorumlu tutuyor. Bir örgüt kaynağı Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere bir heyetin Kahire'de olmasının planlandığını belirtti. ABD, İsrail, Katar ve Mısır'ın üst düzey diplomatları Gazze'deki savaşta bir ateşkese ulaşılması için çalışmalar yürütürken İsrail gizli servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın beraberindeki iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in başkanı Ronen Bar ile birlikte Salı günü müzakereler için Kahire'ye geldiği öğrenildi.

Muhtemel bir ateşkes anlaşmasının Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerle İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutsaklar arasında bir takas temelinde yapılması öngörülüyor. Geçen yılın Kasım ayında ABD, Katar ve Mısır'ın öncülüğünde varılan ateşkeste, salıverilen 105 İsrailli rehineye karşılık 240 Filistinli tutsak serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hâlâ 134 rehinenin olduğu belirtilirken, İsrail bunların en az 30'unun hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.

Gazze'deki sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 28 bin 576'yı aştı. İsrail saldırılarında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 103 olarak açıklanırken, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtiliyor.

Starlink'e ilk kez izin verilecek

Bölgedeki insani felaketin boyutları derinleşirken İsrail hükümeti Gazze Şeridi'ndeki bir sahra hastanesinde ilk kez Starlink uydu internet sisteminin kullanılmasına izin verileceğini duyurdu. İsrail İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik makamları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Refah'ta faaliyet gösteren sahra hastanesinde Starlink hizmetlerinin sağlanmasına onay vermiştir" denildi. Açıklamada, Starlink'in hizmetlerinin diğer hastanelerle video konferanslara ve gerçek zamanlı uzaktan teşhise imkan sağlayacağı ifade edildi. Böylece Elon Musk'a ait olan uydu internet hizmeti sistemi Starlink'in İsrail'de ilk kez kulanımına izin verilmiş olacağı belirtildi.

Milyarder girişimci Musk, geçen Kasım ayında İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirerek İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netahyahu'yla görüşmüştü.

AFP,Reuters/SÖ,EC

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