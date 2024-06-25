Macron'dan iç savaş uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran'da ilk turu yapılacak seçimler öncesi katıldığı bir podcast yayınında; aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve sol çizgideki Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) ülkeyi iç savaşa sürükleyeceğini savundu. Anketler her iki partinin yarışı ilk iki sırada bitireceğine işaret ediyor.

Macron, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Rönesans'ın aşırı sağ karşısında hezimete uğraması üzerine meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almıştı. Görev süresi 2027'de dolacak olan Macron, erken seçimlerde "sonuç ne olursa olsun" istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Macron, anketlerde birinci gözüken RN'nin suç ve göçe karşı "ayrımcılığa dayanan öneriler" getirdiğini söyledi. "Bence aşırı sağın önerisi söz konusu bile olamaz, çünkü insanları dinleri veya etnik kökenlerine göre sınıflandırıyor. Bu iç savaşa yol açar" diye konuştu.

Macron benzer eleştiriyi Yeni Halk Cephesi koalisyonunun bir parçası olan aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi için de yaptı:

"İnsanları sadece kendi dini bakış açınız veya ait olduğunuz topluluğa göre kategorize ederek onları toplumun kalanından izole etmeyi haklı gösteriyorsunuz. Bu durumda sizinle aynı değerleri paylaşmayanlarla bir iç savaştasınız."

Seçimlerden galip çıkarak başbakanlık koltuğuna oturması beklenen 28 yaşındaki RN lideri Jordan Bardella, Macron'un iç savaş eleştirisi sorulunca, "Bir cumhurbaşkanı böyle konuşmamalıydı" dedi.

LFI lideri Jean-Luc Melenchon ise Fransa'nın Güney Pasifik'te bulunan denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da yaşanan çatışmaları örnek göstererek, "asıl Macron'un politikalarının ülkeyi iç savaşa sürüklediğini" söyledi.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı yerli halk, seçim yasasında Fransızlar lehine yapılacak değişikliğe tepki göstermiş, protestoları bastırmak için Adaya Fransız askeri konuşlandırılmıştı.

Reuters / MUK,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?