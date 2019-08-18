 Macron′dan Brexit uyarısı: Yeni anlaşma için vakit yok | AVRUPA | DW | 22.08.2019

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AVRUPA

Macron'dan Brexit uyarısı: Yeni anlaşma için vakit yok

İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson, Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Macron, AB ile Brexit konusunda yeni bir anlaşma yapmak için yeterli süre olmadığını söyledi.

Boris Johnson ve Emmanuel Macron

Boris Johnson ve Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına ilişkin varılan Brexit anlaşmasını en baştan yazmak için yeterli vakit olmadığını söyledi. Elysee Sarayı'nda Johnson'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Macron, "Çok açık olmak istiyorum. Bir ay içerisinde eskisinden farklı bir anlaşma sağlayamayız" dedi. 

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Berlin'de görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gündemi Brexit'ti. Merkel, Johnson'dan sınır tartışmasına ilişkin somut öneriler istedi. (21.08.2019)

İngiltere Brexit'ten sonra sınır denetimlerini yoğunlaştırmayı planlanıyor. Başbakan Johnson'ın Brexit anlaşmasında değişiklik önerisi ise Avrupa Konseyi tarafından reddedildi. (20.08.2019)

İngiltere'de basına sızan bir hükümet raporuna göre, Brexit'in anlaşmasız şekilde gerçekleşmesi halinde Birleşik Krallık gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşayacak. (18.08.2019)

Johnson ise AB'den ayrılma sürecine ilişkin iyimser mesajlar verdi. Johnson, "Haydi Brexit'i gerçekleştirelim. Bunu mantıklı ve pragmatik bir şekilde, her iki tarafın çıkarları doğrultusunda yapalım ve 31 Ekim'e kadar beklemeyelim" diye konuştu. 

Johnson, Macron'la görüşmesinden bir gün önce de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya gelmişti. Johnson hem Merkel'e hem de Macron'a Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız AB'den ayrılabileceği uyarısında bulundu.

AB, Brüksel'le varılan Brexit anlaşmasını parlamentosunda onaylaması için Londra'ya 31 Ekim'e kadar ek süre tanımıştı.

Merkel: Sıkı bir takvim yok

Almanya Başkanı Angela Merkel de Johnson'la görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Brexit hakkında sarf ettiği sözlere açıklık getirdi. Merkel, Brexit konusundaki anlaşmazlıkların 30 gün içerisinde aşılabileceği yönündeki ifadesinin sıkı bir takvim çizdiği yönünde algılanmaması gerektiğini söyledi. Hollanda ziyareti sırasında konuşan Merkel, "Bunu 31 Ekim'e kadar yapmanın mümkün olduğunu söylemek daha doğru bir ifade olur" diye konuştu. Merkel'in sözleri, Birleşik Krallık'a 30 gün süre tanındığı yönünde yorumlara neden olmuştu.

Birleşik Krallık'ta Brexit konusunda yaşan siyasi çözümsüzlük, referandumun ardından göreve gelen Theresa May'i Başbakanlık koltuğundan etmişti. Brexit'e destek veren siyasetçiler arasında yer alan Johnson, May'in istifasının ardından Başbakan seçilmişti.

Üç kez reddedilen anlaşma

Birleşik Krallık'ın 1973'te katıldığı AB'den ayrılması kararının alındığı referendumun üzerinden 3 yıldan uzun bir süre geçti. Ancak ülkenin hangi koşullar altında AB'den  ayrılacağı hala netlik kazanmadı.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile üzerinde anlaştığı Brexit anlaşması, İngiltere'de parlamento tarafından üç kez reddildi. Uzlaşmazlığın temelinde anlaşmada yer alan bir madde yatıyor. Bu madde, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşturulmamasını garanti altına almayı amaçlıyor. Ancak İngiliz siyasetçiler arasında bu maddeye karşı çıkan çok sayıda isim bulunuyor.

Reuters,AFP/ÖA,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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