Macron'dan aşırı sağa karşı ittifak çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından sürpriz bir kararla ülkeyi erken seçime götüren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sol ve sağ görüşten "ılımlı" tüm siyasetçileri aşırı sağa karşı birleşmeye çağırdı.

Ulusal Meclisi feshederek seçim sürecini başlattıktan üç gün sonra ilk kez ulusa seslenen Macron, "Kadın, erkek, aşırıcılığa hayır diyebilen iyi niyetli herkesi ortak bir gelecek inşa etmeye çağırıyorum" dedi.

Macron daha önceki konuşmalarının aksine Ukrayna'daki savaş veya Çin'le ilişkiler gibi uluslararası meselelere değinmedi; mesajlarını iç gündemle sınırlı tuttu.

Fransa lideri erken seçim kararını "Hiçbir şey olmamış gibi devam edemezsiniz. Bu halka saygısızlık" sözleriyle gerekçelendirdi, AP oylaması sonrası oluşan yeni siyasi gerçeği görmezden gelemeyeceğini söyledi.

AP yarışında Macron'un partisi Rönesans, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) yarısından daha az oy aldı.

Avrupa genelinde aşırı sağcı partilerin güçlenerek çıktığı seçimler Fransa'da oyların yaklaşık yüzde 32'sini alan aşırı sağcı RN'nin zaferi ile sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci olurken Sosyalistler ise yüzde 14 ile Macron'un kıl payı gerisinde kaldı.

"Harekete geçme zamanı"

Macron'u riskli hamlesinin, İkinci Dünya Savaşından beri ilk kez Fransa'da aşırı sağın iktidara gelmesine yol açabileceği eleştirileri yapılıyor. Macron ise bu eleştirilere, "Eğer aşırı sağın kazanmasından korkuluyorsa, demek ki harekete geçme zamanı gelmiş" diyerek yanıt verdi.

Erken seçimler Macron'un görev süresini etkilemeyecek. Fransa lideri daha önce "sonuç ne olursa olsun" istifa etmeyi düşünmediğini de söylemişti. Cumhurbaşkanı olarak ikinci döneminde olan Macron'un önünde 3 yılı daha var.

Macron, "2027'de görevden ayrılırken güç anahtarını aşırı sağa vermek istemiyorum" sözleriyle istifa etmeyi düşünmediğini bir kez daha yineledi.

Ülkede mevcut ittifak yapısı ve iki turlu seçim sistemi sonuçları öngörmeyi oldukça zorlaştırıyor. Fransızlar 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde sandık başına gidecek.

AP,AFP / MUK,JD

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