 Macron′a ″duyarsızlık″ tepkisi | AVRUPA | DW | 25.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Macron'a "duyarsızlık" tepkisi

Macron'un Nice'teki Sarı Yelekliler eylemi sırasında ağır yaralanan 73 yaşındaki göstericiye "sağduyu" dilemesi tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanının sözleri "kaba ve duyarsız" olarak nitelendirildi.

Frankreich | Demonstrantin Genevieve Legay in Nizza (picture-alliance/dpa/AP Photo/C. Paris)

Polisin müdahelesi sırasında ağır yaralanan gösterici Genevieve Legay

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yeleklilerin gösterileri sırasında ağır yaralanan 73 yaşındaki göstericiye yönelik ifadeleri nedeniyle  tepki topladı. Nice-Matin gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı, "bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiği” gösterici için, "biraz da sağduyu" dileğinde bulunarak, "Eğer zayıfsanız ve itilme olasılığınız varsa, kapatılan bölgelere gitmezsiniz” diye konuşmuştu.

Ağır yaralanan Geneviève Legay adlı göstericinin ailesi ve muhalefet söz konusu olaya gösterdiği reaksiyon ve sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a duyarsızlık suçlamasını yöneltti.

Cumartesi Nice'teki gösteriler esnasında polisin müdahalesiyle ağır yaralanan Geneviève Legay'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Görüntülerde  göstericinin sokakta bilinçsiz biçimde yattığı ve kafasından kan geldiği görülüyordu. Ağır yaralanan Legay, hastaneye kaldırılmıştı.

Legay'in avukatı Arie Alimi, Macron'un müvekkili için sarf ettiği sözleri "kaba ve duyarsız" olarak nitelendirdi. Lahey'in avukatı ayrıca polisi orantısız güç kullanmakla suçladı.

"Kimin adına ona saldırıyorsunuz?"

Muhalefet de Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi. Sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise) partili Jean-Luc Mélenchon attığı tweette, "Sayın Macron, Nice'li Geneviève'lerimizin sizin küçümseyici derslerinize ihtiyacı yok. Ondan (Legay'den) çok şey öğrenebilirsiniz. O başkalarının da selameti için savaşıyor. Ya siz kimin adına ona saldırıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Muhafazakarlar ise Macron'un arkasında durdu. Nice'in muhafazakar belediye başkanı Christian Estrosi, Cumartesi günü şehirde uygulanan gösteri yasağına dikkat çekerek, "Legay şehirde gösteri düzenlemeye izin verilen bir bölgede protestolara katılabilirdi" şeklinde konuştu.

AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Sarı Yeleklilerin protestolarına kısmi yasak

Fransız polisi cumartesi günü sarı yeleklilerin Paris'teki Champs-Elysees bulvarında protesto gösterisi yapmasını yasakladı. Hükümetin orduyu göreve çağırması tepki çekti. (22.03.2019)  

Fransız hükümetinden Sarı Yelekliler açıklaması

Fransa Başbakanı haftasonu Sarı Yelekliler eyleminde çıkan olaylara müdahale konusunda polisin yetersiz kaldığını açıkladı. (18.03.2019)  

Benzer içerik

Paris Gelbwesten Protest Ausschreitungen Plünderungen

Sarı Yeleklilerin protestolarına kısmi yasak 22.03.2019

Fransız polisi cumartesi günü sarı yeleklilerin Paris'teki Champs-Elysees bulvarında protesto gösterisi yapmasını yasakladı. Hükümetin orduyu göreve çağırması tepki çekti.

Frankreich Gelbwesten | Proteste & Ausschreitungen in Paris

Fransız hükümetinden Sarı Yelekliler açıklaması 18.03.2019

Fransa Başbakanı haftasonu Sarı Yelekliler eyleminde çıkan olaylara müdahale konusunda polisin yetersiz kaldığını açıkladı.

Bildergallerie Paris Gelbwesten

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta 16.03.2019

Paris'te Sarı Yeleklilerin eylemi gergin başladı. Polis göstericilere biber gazı ve tayzikli su ile müdahale etti. Göstericiler bugünkü eylemin Macron'a karşı bir ültimatom niteliğinde olacağını açıklamıştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Griechenland Alexis Tsipras TV-Ansprache (Reuters/Andrea Bonetti/Greek Prime Minister's Press Office)

Tsipras: Türk jetleri helikopterimi taciz etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Ege Denizi’ndeki Eşek Adası’na uçarken helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini öne sürdü.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi.  