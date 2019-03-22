Macron'a "duyarsızlık" tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yeleklilerin gösterileri sırasında ağır yaralanan 73 yaşındaki göstericiye yönelik ifadeleri nedeniyle tepki topladı. Nice-Matin gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı, "bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiği” gösterici için, "biraz da sağduyu" dileğinde bulunarak, "Eğer zayıfsanız ve itilme olasılığınız varsa, kapatılan bölgelere gitmezsiniz” diye konuşmuştu.

Ağır yaralanan Geneviève Legay adlı göstericinin ailesi ve muhalefet söz konusu olaya gösterdiği reaksiyon ve sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a duyarsızlık suçlamasını yöneltti.

Cumartesi Nice'teki gösteriler esnasında polisin müdahalesiyle ağır yaralanan Geneviève Legay'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Görüntülerde göstericinin sokakta bilinçsiz biçimde yattığı ve kafasından kan geldiği görülüyordu. Ağır yaralanan Legay, hastaneye kaldırılmıştı.

Legay'in avukatı Arie Alimi, Macron'un müvekkili için sarf ettiği sözleri "kaba ve duyarsız" olarak nitelendirdi. Lahey'in avukatı ayrıca polisi orantısız güç kullanmakla suçladı.

"Kimin adına ona saldırıyorsunuz?"

Muhalefet de Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi. Sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise) partili Jean-Luc Mélenchon attığı tweette, "Sayın Macron, Nice'li Geneviève'lerimizin sizin küçümseyici derslerinize ihtiyacı yok. Ondan (Legay'den) çok şey öğrenebilirsiniz. O başkalarının da selameti için savaşıyor. Ya siz kimin adına ona saldırıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Muhafazakarlar ise Macron'un arkasında durdu. Nice'in muhafazakar belediye başkanı Christian Estrosi, Cumartesi günü şehirde uygulanan gösteri yasağına dikkat çekerek, "Legay şehirde gösteri düzenlemeye izin verilen bir bölgede protestolara katılabilirdi" şeklinde konuştu.

AFP/SÖ,GA

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